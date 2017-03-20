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İzmir Marşı’na Trabzonlu ‘dokunuşu’: Yaşa Süleyman Soylu sen çok yaşa

 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güngören’de konuştuğu etkinliğe “Trabzon’un dağlarında çiçekler açar. Yaşa Süleyman Soylu sen çok yaşa” tezahüratıyla çıktı.


Güngören Trabzonlular Derneği’nin etkinliğine katılan Soylu, konuşma yapmak için kürsüye yöneldiği sırada salonda bulunanlar İzmir Marşı’nın sözlerini Soylu’ya ‘uydurdu’: “Trabzon’un dağlarında çiçekler açar, yaşa Süleyman Soylu sen çok yaşa.”

Salonda bulunanlar İzmir Marşı’nın sözlerinin değiştirilmiş hali dışında Soylu’ya “Oley, oley. Süleyman Soylu. Hainlerin korkusu Süleyman Soylu” diye tezahüratta bulundu.

Son dönemde özellikle tribünlerde bir tepki tezahüratı olarak doğan İzmir Marşı, ‘Hayır’ etkinliklerinin sembolü haline gelmişti.

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