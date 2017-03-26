‘İzmir Marşı’ yorumuyla gündeme gelen Haluk Levent: Bu ‘Hayır’ klibi değil

Son dönemde futbol ve basketbol maçlarında gelenek haline gelen ve iktidara karşı tepkinin sembolü olarak gösterilen ‘İzmir Marşı’nı yorumlayan müzisyen Haluk Levent, klibin ‘Hayır’ klibi olmadığını söyledi.

Hürriyet’ten Ayşe Arman’a konuşan Levent, içinden geldiği için ‘İzmir Marşı’nı yorumladığını belirterek, “Son dönemlerde, çok acı ki neredeyse sesi kısılan bir marş oldu, bu da benim sinirime dokunuyordu. Neden sesi kısılıyor? ‘Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa!’ dendiği için mi? Tabii ki böyle diyeceğiz. Bu ülkenin kurucusu o! Ama işler öyle bir hale geldi ki, neredeyse Mustafa Kemal’in adından bile rahatsız olunuyor” dedi.

‘Yanacaksam yanmam lazım’

Marşı sipariş üzerine yorumlamadığını, hiç kimsenin de kendisine sponor olmadığını anlatan Levent, günümüzde Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili bir iş yapmanın zor olduğunu kaydederek, “Bunun bir tık sonrası, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının bu ülkede artık yargılanacak hale gelmesi ve onun torunlarının da vatan haini ilan edilmesi! Böyle bir durumda, ben yanacaksam yanmam lazım…” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve hükümet yetkililerinin, referandumda ‘Hayır’ diyecek yurttaşlara ‘terörist’ yakıştırması yapmasına tpeki gösteren Levent, “Son dönemlerde öyle bir ayrışma noktasına gelindi ki, eğer ‘Hayır’ çıkarsa, PKK’yla aynı yöndesiniz, FETÖ’yle aynı yöndesiniz deniyor… Olacak şey mi bu? Biz hepimiz biriz. Biz hepimiz Atatürk ve silah arkadaşlarının torunlarıyız. İster ‘Evet’ dersin, ister ‘Hayır’. Suçlamak, neredeyse vatan hainliğiyle bir tutmak niye?” diye konuştu.

‘Herkesin klibi’

Levent, yorumunun ‘Hayır’ klibi olmadığının da altını çizdi: “Bu bir ‘Hayır’ klibi değil! Bu, hem ‘Evet’çilerin hem ‘Hayır’cıların, Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan herkesin klibi. Türkiye’nin yüzde 47’si ‘Evet’ dese bile, ben o yüzde 47’nin Mustafa Kemal düşmanı olduğuna inanmam, inanamam.”