İzmir Körfezi’nin rengini değiştiren patlayan su borusu tamir edildi

İzmir’in Konak ilçesi Halil Rıfat Paşa Mahallesi’nde su borusunun patlaması sebebiyle evlere ve iş yerlerine su doldu. Taşkın sularının denize ulaşması sebebiyle, körfezin rengi kahverengiye döndü. Patlayan boru, İZSU ekiplerinin müdahalesiyle tamir edildi.

Fotoğraflar: DHA

Bugün saat 15:30 sıralarında mahallede yol çalışması yapıldığı sırada henüz bilinmeyen bir sebeple temiz su borusunda patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle şiddetli bir şekilde taşkın oluşurken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Mahalle sakinleri durumu yetkililere bildirirken, olay yerine itfaiye ekipleri de sevk edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışması sonucunda durum kontrol altına alındı. Olayda bazı ev ve iş yerlerinde ise maddi hasar meydana geldi. Yetkililer, patlayan borunun temiz su borusu olduğunu bildirdi.

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İzmir Körfezi bir anda ‘kahverengi’leşti

Su borusunun patlamasıyla İzmir Körfezi’nin rengi değişirken, Karataş sahili açıklarında denizin rengi kahverengiye dönüştü. Sahilde yürüyüş yapan İzmirliler ise büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Patlayan su borusu, belediye ekiplerinin çalışması sonucu tamir edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin konuya ilişkin açıklamasında ise şöyle dendi: “Konak ilçesi Halil Rıfat Paşa Mahallesi’ndeki yol yapım çalışması sırasında İZSU’ya ait 300 mm çapındaki çelik içme suyu borusunun patlaması nedeniyle oluşan hasar, ekiplerin kısa sürede yaptığı müdahaleyle giderildi. Patlayan boru hızlı bir şekilde onarıldı ve bölgedeki aboneleri etkileyen bir su kesintisi yaşanmadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve İZBETON ekipleri de çalışmalara destek vererek bölgedeki vatandaşların mağduriyetini gidermek için yoğun çaba harcadı. Suyun akışı ile ızgara ve kanalizasyon hattına giren malzemeler İZSU ekiplerince temizlendi ve hattın tıkanması önlendi.”

Ana borunun patlaması sonrası şiddetli akan suyla birlikte yüzeydeki toprağın İzmir Körfezi’ne sürüklenmesinin deniz üzerinde yarattığı bulanıklığın geçici olduğunu ifade eden İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri, bu anlamda endişe edecek bir durum bulunmadığını belirtti.