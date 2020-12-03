İzmir depreminde ağır hasarlı binaların 36’sı ‘imar barış’lı çıktı

TBMM’de kurulan Deprem Araştırma Komisyonu toplantısında konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan Can, İzmir depreminde ağır hasarlı binaların 36’sının ‘imar barışı’ndan yararlandığını belirtti.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Komisyonun üçüncü toplantısında Aslan’ın sunumunun ardından milletvekillerinden İzmir’deki depremde yıkılan ya da ağır hasarlı binalardan kaçının imar barışından yararlandığı sorusu geldi.

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Aslan’ın yanıtı şöyle oldu: “Acil yıkılacak yapıların içerisinde yapı kayıtlı olanların sayısı dört tane İzmir için söylüyorum, yıkık olan yapılardan iki tanesi yapı kayıtlı, ağır hasarlı olarak tespit edilen yapılardan ise 36 tanesi -şu anda elde ettiğimiz verilere göre, yapılan çalışmaya göre – yapı kayıt belgeli.”