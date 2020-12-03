Diken

Yaramazlara biraz batar!

İzmir depreminde ağır hasarlı binaların 36’sı ‘imar barış’lı çıktı

TBMM’de kurulan Deprem Araştırma Komisyonu toplantısında konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan Can, İzmir depreminde ağır hasarlı binaların 36’sının ‘imar barışı’ndan yararlandığını belirtti.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Komisyonun üçüncü toplantısında Aslan’ın sunumunun ardından milletvekillerinden İzmir’deki depremde yıkılan ya da ağır hasarlı binalardan kaçının imar barışından yararlandığı sorusu geldi.

Reklam

Aslan’ın yanıtı şöyle oldu: “Acil yıkılacak yapıların içerisinde yapı kayıtlı olanların sayısı dört tane İzmir için söylüyorum, yıkık olan yapılardan iki tanesi yapı kayıtlı, ağır hasarlı olarak tespit edilen yapılardan ise 36 tanesi -şu anda elde ettiğimiz verilere göre, yapılan çalışmaya göre – yapı kayıt belgeli.”

SON HABERLER

Soru-yanıtlarla yeni kısıtlamalar

İçişleri Bakanlığı, resmi sitesi üzerinden, yeni Covid-19 tedbirleri ve sokağa çıkma kısıtlamalarıyla ilgili sıkça sorulan soruları cevapladı.

Zengin ülkeler aşıları kaptı bile

AstraZeneca, Pfizer ve Moderna’nın üreteceği ‘corona’ aşılarının yarısı Avrupa Birliği (AB) üyelerinin yanısıra beş zengin ülke tarafından satın alındı bile.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...