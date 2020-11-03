İzmir depreminde 91 saat sonra mucize: Enkazdan bebek kurtarıldı

İzmir’deki depremde yıkılan Rıza Bey apartmanında kurtarma ekipleri bir bebeğe ulaştı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer iyi haberi Twitter hesabından paylaştı.

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Soyer “Rıza Bey Apartmanı enkazından hepimizi heyecanlandıran haber var. Kurtarma ekipleri bir bebeğimize canlı ulaştı. İnşallah sağ salim çıkarılacak. Umutla bekliyoruz” dedi.

Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından enkazdan sağ çıkarılan bebeğe serum takılarak termal battaniyeye sarıldı.

Sedyeye alınan bebek alkışlar eşliğinde ambulansa taşındı.

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Dört yaşındaki Ayla Gezgin’in bulaşık makinesinin yanındaki yaşam üçgeninde sağ kaldığı öğrenildi.

Gece saatlerinde Ayla’nın sesini duyan kurtarma ekipleri sabah küçük çocuğa ulaştı.

Kadıköy Belediyesi ekiplerinin ulaştığı Ayla’nın kurtarma çalışmaları daha sonra AFAD ekiplerine devredildi.

Kadıköy Belediyesi Arama Kurtarma ekibinden Nusret Aksoy yaşananları şöyle anlattı: ”İlk çığlık sesini duydum. Çok sesli bir ortamdı. Arkadaş eğildi, ‘Kimse var mı?’ diye sordu. Daha sessiz bir ortam olsun diye bağırdık. ‘Ben Ayda, iyiyim’ dedim. ‘Tamam Ayda’ geliyoruz dedik. İsmini söyledi, ‘İyiyim ben’ dedi. Diğer arkadaşları çağırdık, onlar kurtarmayı başardı. Arkadaşımız adını sordu. ‘İyi misin’ diye sordu. İyiysen elini salla dedi arkadaş. Elini salladı, ‘İyiyim ben’ dedi. İlk sesini duydum.”

Fotoğraf: @tuncsoyer

Dün de depremden yaklaşık 65 saat sonra Doğanlar Apartmanı enkazından üç yaşındaki Elif Perinçek yaralı çıkarılmıştı.

Kendisini kurtaran itfaiyenin parmağını sımsıkı tutan Elif’in fotoğrafı umudun sembolü olmuştu.