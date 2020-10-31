AFAD: Depremde 24 can kaybı, 804 yaralı

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremde 24 kişinin hayatını kaybettiği, 804 kişinin yaralandığı açıklandı.

Fotoğraf: AA

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında dün saat 14:51’de 6.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, çok sayıda bina yıkılmıştı.

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AFAD’ın 31 Ekim sabahı saat 7:00’deki duyurusuna göre, biri boğulma sonucunda olmak üzere toplam 24 vatandaşımız hayatını kaybetti.

İzmir’de 743, Manisa’da beş, Balıkesir’de iki ve Aydın’da 54 kişi olmak üzere toplam 804 yurttaş yaralandı.

İzmir’de arama kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan sekizinde çalışmalar tamamlanmış olup kalan dokuz binada çalışmalar devam ediyor.