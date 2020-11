Soyer: 11 bin 168 aile evinden oldu

İzmir depreminin üzerinden geçen 15 günün ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ‘şeffaf yönetim anlayışı gereği’ son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.

Başkan Soyer Twitter hesabından şu bilgileri verdi: “Şu an itibariyle 4 bin 239 yıkılmış veya yıkılacak ağır hasarlı, 6 bin 929 orta hasarlı bağımsız birim var. Toplamda 11 bin 168 aile evlerinden oldu. Şu an yaklaşık 6 bin kişi, 2 bin 600 civarında çadırda yaşıyor. Her geçen gün çadırda yaşayan insan sayısı azalıyor. Önümüzdeki günlerde daha da azalacak. Ama bizim ağır ve orta hasarlı ev sahibi 11 bin 168 aileye kış iyice bastırmadan bir yuva bulmamız gerekiyor.”

Beş aylık kira desteği

Deprem sonrası başlatılan ‘Bir Kira Bir Yuva‘ kampanyasıyla ilgili rakamları da açıklayan Soyer, şunları söyledi: “Ağır hasarlı evler için beş aylık kira desteği olarak 10’ar bin lirayı hesaplarına aktarıyoruz. Şu ana kadar taahhüt edilen rakam 35 milyon 579 bin liraya ulaştı. Bu rakam evi ağır hasarlı 3 bin 559 yurttaşımızın beş aylık kirasını karşılıyor. 204 yurttaşımız da ‘Bir Kira Bir Yuva’ aracılığıyla evlerini depremzedelere açtı.”

Uzundere’de 224, Gaziemir’de 58 belediye konutunu, 5 yıldızlı otel binasının 380 odasını kademeli olarak tahsis ettiklerini belirten Soyer yapılan çalışmalarla evi ağır hasarlı ve yıkılmış 4 bin 239 vatandaşa çare üretmiş olduklarını ifade etti.

Evi orta hasarlı 6 bin 929 yurttaşımızın hesabına da beşer bin lira yatıracaklarını aktaran Soyer bunun için belediye bütçesinden 30 milyon lira aktarıldığını belirtti.

‘Bir Kira Bir Yuva‘ kampanyasının devam ettiğini, buradan gelecek tüm paranın doğrudan depremzedelere gideceğini hatırlatan Soyer “2021 bütçesinde tüm meclis üyelerinin desteğiyle 200 milyon lirayı deprem için ilgili birimlere tahsis edeceğiz. Bu kaynakla hem yapı stoğunun envanterini çıkaracağız hem kuracağımız yapı laboratuvarının finansmanını sağlayacağız” dedi.

Seferihisar açıklarında 30 Ekim’de meydana gelen depremde 114 kişi hayatını kaybetmiş, 1035 kişi de yaralanmıştı.