İzmir belediye başkanı: Tek bir sahte hesabım yok

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer’in sosyal medya hesabını yöneten görevli istifa etti.

Soyer’in hesabından bugün yapılan paylaşımda, “Sadece insanların değil İzmir’deki bütün canlıların başkanı” ifadeleri kullanıldı. Bu paylaşım sonrası, başkanın trol hesaplar kullandığı öne sürüldü.

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Soyer, ilerleyen saatlerde yine Twitter’daki paylaşımında, mesajın bir personel tarafından yanlışlıkla paylaşıldığını dile getirdi.

Belediye başkanı şunları yazdı: “Kişisel sosyal medya hesabıma mesajları girmekle sorumlu bir personel, kendi hesabından attığını düşünerek bir paylaşımda bulunmuştur. Hatasını fark edip sorumluluğu gereği istifasını vermiştir. Tunç Soyer veya İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bir tek sahte hesabı yoktur. Trol ordusu besleyenlerin bunu anlamasını beklemediğimden, açıklamayı kamuoyuna saygım gereği yapıyorum.”