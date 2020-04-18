İzmir Belediye Başkanı Soyer: Şu boş sokakları yine el ele, yine coşkuyla dolduracağız

İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ve Zonguldak için ilan edilen iki günlük sokağa çıkma yasağı hayatı durdurdu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentin drone ile çekilen görüntüleri eşliğinde duygusal bir mesaj yayınladı.

Fotoğraf: Arşiv

Soyer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Haftasonu sokağa çıkma yasağı günler önceden ilan edilince, İzmirliler sakince hazırlandı ve kurallara uydu. Hepinize teşekkür ediyorum. Şu ana kadar her şey yolunda.”

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Haftasonu sokağa çıkma yasağı günler önceden ilan edilince İzmirliler sakince hazırlandı ve kurallara uydu.



Hepinize teşekkür ediyorum. Şu ana kadar her şey yolunda.

İzmir görüntüleri eşliğinde sizlerle düşüncelerimi paylaştım.#BizVarız #Bizİzmiriz pic.twitter.com/cQTO1g8NUU — Tunç Soyer (@tuncsoyer) April 18, 2020

‘İzmir’in güzelliklerini yaşayacağımız günler de gelecek’

İzmir görüntüleri eşliğinde yurttaşlara seslenen Soyer şöyle devam etti:

“Güzel İzmir! Bu görüntüler sana hiç yakışmadı. Kemerlatı’nda saatlerce dolaşmak, şambali yiyip Kızlarağası Hanı’nda çay içmek. Bir saat kulise hatırası… Pasaport’tan Kordon’a yürüyüp Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk’e selam durmak… Kordon’da kaygısızca çimlere yayılmak… Vapurla Karşıyaka’ya geçerken demli çaylar yudumlamak… Tanıyıp tanımadığına aldırmadan yolcularla sohbet etmek… Kıbrıs şehitlerinde kalabalığa karışıp açlığı boyozla bastırmak… Asansöre, Kadifekale’ye, teleferiğe çıkmak… Çiçekli Köy’de, Güzelbahçe’de, Urla’da hafta sonları uzunca kahvaltı yapmak…

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Hepsine hasret kaldık. Sokaktan gelen neşeli çocuk seslerini dinlemek bu şehirde mutlu olmak için yeter. Sevgili İzmirliler bütün bunları çok özlediniz biliyorum. Ben de özledim. İzmir’in tüm güzelliklerini hep birlikte yaşayacağımız günler de gelecek. Şu boş sokakları caddeleri meydanları sevdiklerimizle yine el ele yine coşkuyla dolduracağız.

Kordon boyundan gençlerin neşeli şarkıları yükselecek. Gündoğdu’da yine milyonlar toplanacak, hep bir ağızdan özgürlük türküleri söyleyeceğiz. Fabrikalar, makineler yine çalışacak. Ege’nin, İzmir’in ürünlerini dünyaya dağıtan gemiler körfezi yine dolduracak. Bu kentin ekmeğini hep birlikte büyütüp hakça paylaşacağız.

İzlediğiniz görüntüler umarım bir daha hiç olamayacak. Güzel İzmir’imizi bir daha hiç böyle görmeyeceğiz. İzmirli rahattır. Baskıya, yasağa gelemez biliyorum ama zor zamanda ne yapacağını çok iyi bilir. Dayanışmamızla bu günleri arkada bırakacağız. Büyük Atatürk’ün açtığı yolda hiç yorulmadan yürüyeceğiz. Biz İzmiriz, biz varız.”

Eşrefpaşa Hastanemiz'in doktorları ve çalışanları bugün de her gün olduğu gibi görevlerinin başında. Onlara ne kadar teşekkür etsek az. #BizVarız pic.twitter.com/rW8WeJ0vZj — Tunç Soyer (@tuncsoyer) April 18, 2020

Bisikletiyle yola çıkan Soyer, Eşrefpaşa Hastanesi’ndeki sağlık çalışanlarını ve zabıtayı ziyaret etti ve balkonlarındaki İzmirlilerle sohbet etti.