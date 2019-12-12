İzmir Barosu’ndan BİK’e Birgün ve Evrensel tepkisi: Özgür basın hedef alınıyor

İzmir Barosu, Basın İlan Kurumu’nun (BİK) BirGün ve Evrensel gazetelerine uyguladığı cezai yaptırımları eleştirdi: “Basın İlân Kurumu’nun tutumunun arkasında yer alan saik ne olursa olsun sürdürülen tavrın sonuç itibari ile özgür basını hedef aldığı ve kurumun kendi mevzuatına aykırı olduğu açıktır.”

BirGün ve Evrensel, BİK’in ‘bazı haberlerde yayın kaynağının kullanılmaması’ ya da ‘haber başlıkları’ gerekçesiyle iki gazeteye ilan ve reklam akışını durdurduğunu açıklamıştı.

Reklam

Baro tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Basın İlân Kurumu’nu kanuna ve hukuka aykırı uygulamaları nedeniyle kınıyor, ileriki süreçte Birgün ve Evrensel gazetelerinin ihtiyacı olan her türlü hukuki desteği sağlayacağımızın sözünü veriyoruz” dendi.

Açıklama şöyle:

“Birgün ve Evrensel Gazetelerine Yönelik Hukuksuz Tutumu Kınıyoruz. Özgür Basın Susturulamaz!

Reklam

Son aylarda Basın İlân Kurumu tarafından verilmesi zorunlu olan resmi ilan ve reklamların Birgün ve Evrensel gazetelerine gönderilmediğini öğrenmiş bulunmaktayız.

195 Sayılı Basın İlân Kurumu Teşkiline Dair Kanun’un 2. maddesinde kurumun görevi olarak ‘resmî ilânların mevkûtelerde yayınlanmasında aracı olmak’ ve ‘basının her türlü ihtiyaçlarını temin etmek’ düzenlenmiştir.

Aynı Kanunun 32. maddesinde, söz konusu resmî ilânların ‘fikir ve içtihat farkı aranmaksızın dağıtılacağı’ ibaresi açık şekilde yer almaktadır.

Dolayısıyla, Basın İlân Kurumu, gazetelerin önemli gelir kalemlerinden olan söz konusu resmî ilânları eşit ve adil şekilde, gazetelerin takip ettiği yayın politikasına bakmaksızın dağıtmak zorundadır.

Bugün Türkiye’de ulusal basının belli sermaye erkleri elinde toplandığı, iktidara yakın sermaye gruplarının basın yayın hayatında büyük bir güç haline geldiği düşünüldüğünde, bağımsız medyanın yurttaşların bilgi edinme hakkının korunmasındaki önemli rolü de açığa çıkacaktır.

Bu nedenle, 2004 yılından beri yayın hayatında olan ve sermayesi yüzlerce birey, sendikalar ve meslek örgütlerinden toplanan paralarla oluşturulan Birgün Gazetesi’nin ve 1994 yılından beri yayımlanan, onlarca kez yayın yasağına ve sansüre uğrayıp Metin Göktepe gibi kayıplar yaşayan Evrensel Gazetesi’nin bağımsız basın için üstlendiği rol paha biçilmezdir.

Basın İlân Kurumu’nun Birgün ve Evrensel gazetelerine yönelik tutumunun arkasında yer alan saik ne olursa olsun sürdürülen tavrın sonuç itibari ile özgür basını hedef aldığı ve kurumun kendi mevzuatına aykırı olduğu açıktır.

İçinde bulunduğumuz insan hakları haftasının temelini oluşturan ve 71. yılını kutladığımız İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 19. Maddesi basın özgürlüğünün önemine atfen ‘her ferdin bilgi ve fikirleri her vasıta ile aramak, elde etmek veya yaymak hakkını’ düzenlemektedir.

Mevcut iktidar döneminde Türkiye basın özgürlüğü sıralamasında dramatik bir düşüş yaşamış ve 180 ülke arasında 157. sıraya gerilemiştir. Basın İlân Kurumu’nun Birgün ve Evrensel gazetelerine karşı takındığı tavrı bu genel tablodan ayrı olarak düşünmek mümkün değildir.

Bu nedenlerle, Basın İlân Kurumu’nu kanuna ve hukuka aykırı uygulamaları nedeniyle kınıyor, ileriki süreçte Birgün ve Evrensel gazetelerinin ihtiyacı olan her türlü hukuki desteği sağlayacağımızın sözünü veriyoruz.”





