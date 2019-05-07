İzmir Barosu: YSK’nın kararı tarih önünde hükümsüzdür

İzmir Barosu, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçimlerini pital edilip yenilenmesine ilişkin kararını protesto ederek ‘demokrasi nöbeti’ çağrısında bulundu.

Fotoğraf: DHA

YSK, AKP’nin İstanbul belediye başkanlığı seçim sonucuna ilişkin itirazını dün (6 Mayıs) karara bağlayarak yediye karşı dört oyla kabul etmişti. AKP yetkilileri itirazın ilçeleri, belediye meclis üyelerini ve muhtarlıkları değil sadece büyükşehir belediyesini kapsadığını belirtiyor. Yeni seçim 23 Haziran’da yapılacak.

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YSK kararının ‘tarih önünde hükümsüz’ ve YSK üyelerinin yetkiyi kötüye kullandığı savunulan İzmir Barosu açıklamasında şu değerlendiremeler yapıldı: “Bu karar ülkemizde yargı bağımsızlığının ortadan kalktığını ve yargının siyasi iktidar tarafından bir enstrüman olarak kullanıldığını tescil etmiştir. Yurtdaşlarımıza önümüzdeki süreçte itidalli davranmaya davet ediyoruz. Bu dönemde barışçıl gösteri haklarını kullanmak isteyebilecek yurttaşlara yönelmesi muhtemelen her türlü hukuksuz müdahale halkımızın yanında olacağız. İzmir Barosu üyeleri yenilecek seçimlerde İstanbul’da görev almaya taliptir. Cumhuriyetin ve demokrasinin kalesi İzmir bu İstanbul halkını yalnız bırakmayacaktır.”

‘Bu kararı verenler için hukuki başvurular yapılacak’

Baro, ‘demokrasi nöbeti’ çağrısında da bulundu: “Baromuz, bu kararı verenlerle ilgili olarak olarak her türlü hukuki başvuru yapacaktır. Tüm barolarımızı ve Türkiye Barolar Birliği’ni bu süreçte demokrasinin yanında olmaya davet ediyoruz. Demokrasinin son kırıntılarının da ortadan kaldırıldığı bugün itibari ile tüm yurttaşlarımızı ve demokratik kitle örgütlerini yenilenecek seçimlere kadar her akşam 20.00 -21.00 saatleri arasında baromuz önünde demokrasi nöbeti tutmaya çağırıyoruz.”



