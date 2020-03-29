İzmir Barosu: işçiler ‘ölüm ya da açlık’ ikileminden kurtarılmalıdır

İzmir Barosu yeni tip corona virüsü salgını karşısında hâlâ çalışmak zorunda olan işçilerin durumunu hatırlatarak ‘Yaşam, kârdan değerlidir’ başlıklı bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada, “işçiler ‘ölüm ya da açlık’ ikileminden kurtarılmalıdır” denildi.

Fotoğraf: DHA

Birçok işyerinin bala çalışmaya devam ettiğini ve çalışanların işe gelmeye zorlandığını hatırlatan İzmir Barosu yaptığı açıklamada, daha fazla kâr hırsıyla çalışmaya mecbur bırakılan işçilerin çok büyük bir tehdit altında olduğunu belirtti.

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“İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 13. maddesinde ifade edilen ‘Ciddi ve yakın tehlike’ kapsamındaki corona virüs salgını nedeniyle, ülke genelindeki tüm işyerlerinde gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması da yasal bir zorunluluktur” denilen açıklamada, corona virüsle mücadele sürecinde ciddi toplumsal tahribatları önlemek amacıyla toplu ve bireysel işten çıkartmaların yasaklanması istendi.

‘İşçilerin fatura ve kredi borçları ertelenmelidir‘

Baro, tam bir sosyal izolasyonun sağlanması şu öneride bulundu: “Zorunlu işler hariç, tüm işçilerin iş güvenlikleri sağlanmak koşuluyla, en azından 30.04.2020 tarihine kadar ücretli izin uygulanmalıdır”

İşsiz kalan ve gelir kaybına uğrayan işçiler için işsizlik sigortası ödeneğinden yararlanma koşullarının kolaylaştırılmasını isteyen İzmir Barosu, “Tüm işçilerin fatura ve kredi borçları ertelenmeli, koruyucu ekipmana erişim gibi talepleri karşılanmalı, hem sosyal hakları hem de sağlıklı yaşam hakları korunmalıdır” açıklamasını yaptı.

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Yaşam, kardan değerlidir ve işçiler " Ölüm ya da açlık" ikileminden kurtarılmalıdır.



Açıklamamızın tamamı için👇https://t.co/tL0IO7vk7M pic.twitter.com/RB17ORORT9 — İzmir Barosu – #EvdeKal (@izmir_barosu) March 28, 2020

‘Yaşam kârdan değerlidir’

‘Daha fazla kar elde etme hırsı ile’ gerekli tedbirleri almayan ve ‘işçilerinin yaşamını hiçe sayanlar‘ için Türk Ceza Kanunu’na göre olası kastla öldürme ve diğer suçların gündeme geleceğini hatırlatan Baro, “Unutmayın; yaşam, kârdan değerlidir ve işçiler ‘Ölüm ya da açlık’ ikileminden kurtarılmalıdır” dedi.