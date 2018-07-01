İzmir Alman Okulu kapatıldı: Berlin gerekçe talep ediyor

Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği’ne bağlı özel İzmir Alman Okulu, Milli Eğitim bakanlığı tarafından kapatıldı.

Alman Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, Urla’da kurulu okulun perşembe günü kapatıldığı belirtilerek “Türk hükümetinden okulun kapatılmasına ilişkin gerekçeleri sunmasını talep edeceğiz. Türkiye’deki Alman okulları iki ülke arasındaki kültür ve eğitim alışverişinin temelini oluşturmaya devam edecektir” dendi.

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Deutsche Welle’nin aktardığına göre, İzmir’in Urla ilçesindeki Özel Alman Okulu’nun müdürü Dirk Philippi, Alman haber ajansı dpa’ya, İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü ile Urla’dan yetkililerin içinde bulunduğu bir heyetin polis eşliğinde okula geldiğini ve kapatılma işlemini sözlü-yazılı tebliğ ettiklerini ifade etti.

Okul müdürü, gerekçe olarak ‘yasal dayanak eksikliğinin’ gösterildiğini belirtti. Philippi, “Okulun kesinlikle geçici bir süre için kapatıldığını varsayıyorum” diye konuştu.

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‘Bakanlığın izni var’

Okul müdürü, yerel yetkililerde bir takım belgelerin eksik olabileceğini ve bu konuda yürütülen yoğun görüşmelerin olumlu ilerlediğini ifade etti. Philippi, İzmir Alman Okulu’nun Alman Büyükelçliği’nin İzmir’deki temsilciliği olarak görev yapmasına yönelik Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından izni olduğunu da sözlerine ekledi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı da okulun kapatıldığı bilgisini teyit etti. Berlin’den yapılan açıklamada da Türk hükümetinden okulu kapatma gerekçesini iletmesinin talep edildiği belirtildi.

Ankara’daki Alman Büyükelçiliği’ne bağlı İzmir Alman Okulu 2008 yılında kuruldu. Okul müdürü Dirk Philippi’nin verdiği bilgiye göre şu anda yaz tatilinde olan ve bünyesinde anaokulu da bulunan okulda iki ila 20 yaş grupları arasında 180 çocuk eğitim görüyor. Yaklaşık 40 çalışanı olan okulda yeni eğitim yılının 27 Ağustos’ta başlaması öngörülüyordu.