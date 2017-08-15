İzleyici alınmadı, polisler salona silahlı girdi, Kışanak ve Tuncel’in mahkemesi 15 Eylül’e ertelendi

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Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Gültan Kışanak’ın tutuklu olarak yargılandığı dava 15 Eylül’e ertelendi.

Kışanak 31 Ekim 2016’da, Tuncel 4 Kasım 2016’da tutuklanmıştı.

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Kışanak için ‘silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek’, ‘kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak’ ve 41 kez ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlamalarıyla 240 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Tuncel hakkındaysa, ‘terör örgütü üyeliği’ ve ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlarından 145 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Dihaber’in aktardığına göre, iki siyasetçinin yargılandığı davanın 3’üncü duruşması Malatya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, DBP Eş Genel Başkan Yardımcısı Hacer Özdemir, HDP, DBP yöneticileri ve Tuncel ile Kışanak’ın aileleri duruşmaya katılmak için Malatya Adliyesi’ne geldi.

Avukatlar çekildi

Saat 14.00’da başlaması gereken duruşma bir saat geç başlarken, mahkeme salonunun uygun olmadığı gerekçesiyle mahkeme başkanının talimat verdiği ve bu nedenle izleyici alınmadığı bildirildi.

Bunun üzerine Tuncel’in babası Fahrettin Tuncel, “Bizi içeri almayacaksanız duruşma da görülmesin” diyerek tepki gösterdi.

Mahkeme heyetiyle görüşerek izleyicilerin alınmaması halinde duruşmadan çekileceğini belirten avukatlar, aynı zamanda polislerin mahkeme salonuna silahlı olarak gelmesine tepki gösterdi.

Mahkeme heyetinin izleyici alınmayacağını belirtmesi üzerine avukatlar duruşmadan çekildi.

Duruşma 15 Eylül’e ertelendi.