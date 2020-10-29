‘İzlerimi taşıyacak ve sevecek kadar cesurum’: Kanser nedeniyle memelerini aldırdı, yaptırmayı da düşünmüyor

İsrailli performans sanatçısı Eylon Nuphar kanser atlattı. İki memesini de aldırdıktan sonra ülkenin kadın dergilerinden birinin kapağında, ameliyat izleriyle gurur duyduğunu, içine bir şey giymediği pembe bir blazer ceketle poz vererek gösterdi.

Fotoğraf: Laisha

Nuphar, kanser tedavisini bir parçası olarak bir ay önce çift mastektomi geçirdi.

Reklam

49 yaşındaki sanatçı ve aktivist meme rekonstrüksiyonu yaptırmamayı tercih etti. Bu, kendi deyimiyle onu düz ve özgüvenli yaptı: “Bu çok kişisel bir tercih. Sanırım bunu yapacak kadar, izlerimi taşıyacak ve sevecek kadar cesurum. Ama bu cesaretim başka kadınlara yardım edecek olmamdan geliyor.”

Fotoğraflar: Intagram

Nuphar, memelerini yaptırmayarak benzer süreçlerden geçen kadınlara ilham vermeyi umuyor.

Meme ve yumurtalık kanseri riskiyle ilişkilendirilen BRCA genini taşıyan Nuphar’a ilk kez 33 yaşında meme kanseri teşhisi kondu.

Reklam

Kemoterapi, kanserli kitlenin alınması ve ışın tedavinin ardından sağlığına kavuşan Nuphar’ın kanseri 16 yıl sonra geri döndü.

Fotoğraf: Reuters

Dünyanın her yerinde kadınların uğraşmak zorunda olduğu bir mesele olduğuna dikkat çeken Nuphar şunları söyledi: “Meme rekonstrüksiyonu yapmamaktan çok korkuyorlar. Farklı olmakla, insanların onlara bakması veya bakmamasının utancıyla, kendilerini çekici hissetmemek gibi duygularla uğraşmak istemiyorlar. Yaptırmamak da bir seçenek olmalı, çünkü en güvenli seçenek bu.”