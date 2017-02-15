Diken

Yaramazlara biraz batar!

İzlanda’nın gündemi: Araba kullanırken Kuzey Işıkları’na bakmayın

İzlanda polisi, ülkeyi ziyaret eden turistlere araba kullanırken Kuzey Işıkları’na bakmamaları uyarısında bulundu.

İzlanda’nın Eyjafjallajokull Yanardağı üzerinde Kuzey Işıkları… (Fotoğraf: Reuters)

BBC Türkçe’nin haberine göre, İzlanda’nın güneyindeki emniyet yetkilileri, alkollü araba kullandıkları şüphesiyle bu hafta iki aracı durdurduklarını açıkladı.

İzlanda basını, her iki trafik kontrolünde de tamamen alkollü olmadıkları anlaşılan turistlerin Kuzey Işıkları’ndan ‘büyülendiğini’ yazdı.

Fotoğraflar: Reuters

İlk olayda, havaalanı yolunda bir aracın şeritler arasında yalpaladığını belirleyen polis, sürücünün Kuzey Işıkları’ndan ‘gözünü alamadığını’ söylediğini anlattı.

Polis, sürücüye aracını park etmesi tavsiyesinde bulunurken, İzlandalı yetkililer, turistlerin doğal güzellikleri fotoğraflamak için kazalara neden olmasından şikayetçi.

Yetkililer, yollara fotoğraf duraklarının yerleştirilmesinin sorunu çözebileceğini düşünüyor.

İzlanda’nın gündemi: 1980’nin ilk bebeği, 2017 yılının ilk annesi oldu

İzlanda’da hükümeti kurma görevi Korsan Parti’ye kaldı

‘İzlanda’da her şey mümkün’: Adres yerine kroki çizilen mektup alıcısına ulaştı

‘İzlanda’nın gündemi’: Başbakanın telefonu yanlışlıkla yaşlı bir kadına yönlendirildi

İzlanda’ya 12 dakikalık kısa bir yolculuk

VİDEO | İzlanda’ya yolculuk: ‘Ait olduğun ada, sonsuz uzaklıktaki denizde uyanıyor’

Kuzey isyanda: İzlanda’da ‘din vergisi’ne tepki gösteren 3 bin kişi ‘zuist’ oldu

Marihuana tüketiminde ‘lider’ ülke İzlanda: Nüfusun yüzde 18’i içici

SON HABERLER

Akşam Postası / 15 Şubat 2017

1- Şık’tan tarihi savunma: İktidar, darbecileri kıskandıran bir cunta rejimini hayata geçirdi
Gazetecilerin, ‘Rezalet’ sloganları arasında başlayan duruşmada savunmasını veren Şık, “İktidar, engellenen darbecileri kıskandıran bir cunta rejimini hayata geçirdi” diye konuştu.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...