İzlanda’nın gündemi: Araba kullanırken Kuzey Işıkları’na bakmayın

İzlanda polisi, ülkeyi ziyaret eden turistlere araba kullanırken Kuzey Işıkları’na bakmamaları uyarısında bulundu.

BBC Türkçe’nin haberine göre, İzlanda’nın güneyindeki emniyet yetkilileri, alkollü araba kullandıkları şüphesiyle bu hafta iki aracı durdurduklarını açıkladı.

İzlanda basını, her iki trafik kontrolünde de tamamen alkollü olmadıkları anlaşılan turistlerin Kuzey Işıkları’ndan ‘büyülendiğini’ yazdı.

İlk olayda, havaalanı yolunda bir aracın şeritler arasında yalpaladığını belirleyen polis, sürücünün Kuzey Işıkları’ndan ‘gözünü alamadığını’ söylediğini anlattı.

Polis, sürücüye aracını park etmesi tavsiyesinde bulunurken, İzlandalı yetkililer, turistlerin doğal güzellikleri fotoğraflamak için kazalara neden olmasından şikayetçi.

Yetkililer, yollara fotoğraf duraklarının yerleştirilmesinin sorunu çözebileceğini düşünüyor.