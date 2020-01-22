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Yaramazlara biraz batar!

İzlandalı sanatçı Björk, Microsoft’un yapay zeka programıyla hava koşullarına göre değişen bir fon müziği besteledi

İzlandalı sanatçı Björk, ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft’un yapay zeka programını kullanarak bir otelin lobisine hava koşullarına göre ritmi ve yapısı değişen bir fon müziği besteledi.

Fotoğraf: Reuters

Geçtiğimiz sene The Hamrahlid Korosu ve koronun şefi Thorgerdur Ingólfsdóttir ile birlikte New York’taki Manhattan’da yer alan ‘Sister City’ isimli otelde konaklayan sanatçı, otel yetkililerin ricası üzerine lobide çalacak bir fon müziği hazırladı.

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Otelin çatısına yerleştirilen ve Microsoft’un yapay zeka programının kullanıldığı sisteme entegre olan özel yapım bir kameranın gökyüzünde tespit ettiği farklı bulut tipleri, kuş hareketleri ve değişen basınç değerlerine göre ‘Kórsafn’ isimli bestenin ritmi ve altyapısı değişiyor.

‘Koro arşivi’ anlamına gelen ‘Kórsafn‘ bestesinde yer alan sesler, sanatçının 17 senelik arşivlerinden düzenlenen koro seslerinen oluşuyor.

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