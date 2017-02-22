İzlanda’da ananaslı pizzayı ‘yasaklamak isteyen’ cumhurbaşkanı tepkilere hak verdi: Sınırsız gücüm olmamalı

İzlanda Cumhurbaşkanı Guðni Jóhannesson’un pizzada ananası yasaklamak istediğini açıklaması ülkede tartışma yarattı.

Bir lisede öğrencilerin sorularını yanıtlayan Jóhannesson, pizzada ek malzeme olarak ananas kullanılmasından hoşlanmadığını, yetkisi olsa bunu yasaklayacağını söyledi.

Jóhannesson’un ifadelerinin Guardian ve CNN gibi yerlerde haber olmasının ardından, cumhurbaşkanına sosyal medyadan tepki yağdı. Hatta istifa etmesi için imza kampanyası bile başlatıldı.

Bunun üzerine Facebook hesabından açıklama yapan Jóhannesson, “Ananası severim ama pizzada değil. İnsanların pizzada ananas kullanmasının önüne geçecek yasa çıkarma yetkim yok. Cumhurbaşkanlarının sınırsız gücü olmamalı. Sevmediğim şeyleri yasaklayacak yasalar çıkarabiliyor olsaydım bu mevkide kalmak istemezdim. Böyle bir ülkede yaşamak istemezdim” dedi.