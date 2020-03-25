İzlanda polisi suç işlemeyi düşünenlerin ‘corona’ nedeniyle planlarını iptal etmesini rica etti

İzlanda’nın güneybatısında bulunan bir polis departmanı ‘corona’ salgını nedeniyle yasa dışı faaliyette bulunmayı düşünenlerin planlarını ertelemesini rica etti.

Suðurnes polis departmanının Facebook sayfasından paylaştığı duyuruda şu ifadelere yer verildi: “Polis, Covid-19’dan kaynaklanan durum nedeniyle, suç işlemeyi düşünenlerin planlarını bir sonraki duyuruya kadar iptal etmelerini rica ediyor. Anlayışınız için teşekkürler.”

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‘Corona’ konuşmadan bir saat geçirin

Duyuruda ayrıca saat 21.00-22.00 arasında corona virüsüyle ilgili hiçbir şey konuşmamayı öneren ‘coronasız bir saat’ uygulaması da hatırlatıldı.

İzlanda düşük suç oranıyla dünyanın en güvenli ülkelerinin başında geliyor.