İzlanda maçı gümrükte başlattı: Milli takım üç saat bekletildi

Yarın akşam oynanacak 2020 Avrupa Şampiyonası eleme grubu maçı için İzlanda’ya giden A Mill Futbol Takımı gümrükte üç saat bekletildikten sonra ülkeye girdi.

Cumartesi akşamı, son dünya şampiyonu Fransa’yı 2-0 yenen milli takım dün gece Konya’dan özel uçakla Keflavik Havalimanı’na uçtu.

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Futbolcuların aktardığına göre havalimanındaki yetkililer, gerekçe gösterilmeden uzun süre bekletildikten sonra çantaları tek tek detaylı şekilde aradı. İzlandalı gümrük memurları çantaların içinden çıkan kozmetik ürünlerin içine kadar baktı.

Milli takımın santrforu Burak Yılmaz olanları şöyle anlattı: “Yaptıkları saygısızlık, terbiyesizlik. Üç saattir orada bekliyoruz. Herkesin çantasını aldılar, herkesin kremlerini aldılar, çantasını alıyorlar. Tekrar tekrar geçiyorlar, biz 6.5 saat uçtuk, üç saattir de bekliyoruz. Hatta bazı arkadaşlarımız hala gelemedi. Çıkabilen geliyor işte.”

Emre Belözoğlu havaalanından çıkarken basına açıklama yaptığı sırada ise İzlandalı bir taraftar kendisine tuvalet fırçası uzattı.

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Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) durumu UEFA’ya bildireceği ve İzlanda Federasyonu’na ceza verilmesini isteyeceği belirtildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yapılan muamelenin kabul edilememeyeceğini belirterek uluslararası alanda gerekli girişimlerin yapılacağını söyledi.

Dışişleri Bakanlığı, İzlanda’ya bir nota vererek yapılan muameleyi kınadı. İzlanda ile elçilik ilişkileri bulunmadığı için nota Norveç Büyükelçiliği üzerinden gönderildi.

Türkiye yarın yapacağı maçı kazanırsa şampiyona dört maçta dört galibiyete finallerine gitme yolunda önemli bir avantaja sahip olacak.

