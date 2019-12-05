İzlanda ekonomik büyümeden ‘mutluluk ekonomisi’ne geçiyor

İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir, ekonomik büyüme odaklı politikalar yerine vatandaş mutluluğunu öne koyan bir ekonomik model üzerinde çalışıldığını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

BBC Türkçe’nin haberine göre 43 yaşındaki başbakan, vatandaşın beden ve ruh sağlığını önceleyecek bu modeli ‘mutluluk ekonomisi’ olarak tanımlıyor.

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Jakobsdottir, bu ekonomik modelin, gayri safi yurtiçi hasıladan çok sosyal göstergeleri dikkate alacağını vurgulayarak şunları söyledi:

“Kennedy’nin (öldürülen ABD başkanı) şu sözlerinin üzerinden 50 yıl geçti: ‘Gayri safi milli hasıla, yaşamı değerli kılan şeyler dışarıda bırakılarak hesaplanır.’ Ekonomik büyüme değerlendirilirken, bu büyümenin nasıl gerçekleştirildiğini de odaklanmalıyız. Tüm eksiklerine karşın büyüme rakamları, ekonomik başarının temel öğesi olarak değerlendiriliyor. Bizim, İskoçya’nın ve Yeni Zelanda’nın savunduğu mutluluk ekonomisi modeli ise BM’nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde, bugün ve gelecek nesillerin mutluluğunu amaçlıyor.

Bu ekonomik model, ortak mutluluğun sağlanması için, bir toplumun yalnızca ne kadar zengin olduğunun değil, ne kadar mutlu olduğunun da değerlendirilmesi üzerine kurulu. Hayat kalitesini, yalnızca veriler üzerinden değil, mutululuk perpektifinden de değerlendirmeliyiz. Çocuklarımız, ‘Gezegeni niye kurtarmadınız?’ diye sorduğunda, ‘Kapitalizmi ayakta tutmaya çalışıyorduk’ demek istemiyorum.”

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350 bin nüfuslu ülke, 2018 yılı Dünya Mutluluk Raporu’nda Finlandiya, Norveç ve Danimarka’nın ardından 4’üncü sırada yer aldı.