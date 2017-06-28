İzinsiz GSM hattı taşınan yurttaşa ‘kişilik haklarını ihlal’den 2 bin 500 lira tazminat

Muğla’nın Bodrum ilçesinde GSM hattının haberi olmadan başka bir operatöre taşınması nedeniyle yargıya giden DSP il başkanı Ali Durna, 2 bin 500 lira tazminat kazandı.

Bodrum’da 2012 yılında bir otelde müdürlük yapan Durna, cep telefona gelen “Hattınızın numara taşıma işlemi tamamlanmıştır” mesajıyla şaşkınlık yaşadı. Konuyu araştıran Durna, kendi rızası olmadan GSM hattının farklı bir operatöre taşındığını öğrendi.

Durna, konuyla ilgili olarak Bodrum 2’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı. Durna dava dilekçesinde, GSM firması ile Ankara Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu’na yaptığı müracaatlar nedeniyle kendisine dönüş yapılmadığını, sekiz yıldır kullandığı hattına icra geldiğini, firmanın yasal faizleriyle parayı kendisinden aldığını, mağdur olması nedeniyle 2 bin liralık maddi, 10 bin liralık manevi tazminat isteğini ifade etti.

Mahkeme, kişilik haklarını ihlal gerekçesiyle Durna’ya 2 bin 500 lira tazminat ödenmesine karar verdi.

Durna, mahkemenin verdiği kararın emsal niteliğinde olduğunu söyleyerek, “Böyle talihsiz olaylarda kimse pes etmesin. Herkes adalete güvensin. İnsanlarımızı dikkatli olmaya davet ediyorum” dedi.