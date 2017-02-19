‘İz’ine de tahammül yok: Cerattepe’de polis kar üzerine yazılan ‘Hayır’ı sildi

Artvin’in Kafkasör Yaylası Cerattepe Mevkii’nde Cengiz Holding’e ait Eti Bakır A.Ş.’nin madencilik faaliyetlerini protesto eden yurttaşların yerdeki karın üzerine yazdıkları ‘Hayır’ yazısını polis sildi.

Geçen yıl Cengiz Holding’in önünü kesmek isteyen yurttaşlara polis ve jandarmanın coplu, biber gazlı ve plastik mermili saldırısının birinci yılı nedeniyle bölgeye giden Artvin Gençlik Platformu üyeleri, basın açıklamasıyla saldırıyı bir kez daha protesto etti.

Eylemin gerçekleştiği Atmaca Mevkii’ne çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edilirken, grup basın açıklamasından önce kar üzerine ‘Hayır’ yazınca polis müdahale ederek yazıyı sildi.

Maden sahasının önüne geçmek amacıyla düzenlenen protesto gösterilerinin ardından 19 Eylül’de getirilen eylem yasağı OHAL bahanesiyle bir ay daha uzatılmıştı.

‘Yaşam için direnmeyi seçiyoruz’

Platform adına basın açıklamasını okuyan Aydan Yerlikaya şunları kaydetti: “Artvin’in 25 yıllık mücadelesinin dönüm noktası olan 16 Şubat 2016 günü ve sonrasında yaşadıklarımızın üzerinden bir yıl geçti ve şirket saldırılarına devam ediyor. Bir kent 7 den 70’e, her görüşten insanıyla direnirken, ‘Ezin geçin’ emriyle Artvinlilere zulüm edilmiş ve 12 Eylül sonrası en adaletsiz dönem yaşatılmıştır. Gaz yedik, cop yedik. Canımız pahasına sahip çıktık Cerattepe’ye. Etten kemikten ibaret, sahipsiz ve korumasız bir güç ne kadar direnebildiyse, bizler de ancak o kadar direndik. Direndik ve kazandık. Biz kararımızı verdik. Madene hayır!”

Maden inşa edildiği takdirde Artvin’in güzelliklerinin bozulacağını, canlı hayatının da biteceğini belirten Yerlikaya, şöyle devam etti: “Bu yağmacı zihniyetin hiçbir yerde insanları rahat bırakmayacağını görüyoruz, bu nedenle göç seçeneğinin de faydası olmayacağını da biliyoruz. Başka bir yerde mutlu olamayız biz. Cerattepe biterse buralarda hayat biter. Yaşamla ölüm arasında bir tercihtir maden. Yaşam için direnmeyi seçiyoruz.”