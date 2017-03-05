İzin verilmemişti: Almanya’daki referandum toplantıları ‘kültürel faaliyet’miş

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin Almanya’da yapacağı referandum toplantısı için ‘kültürel faaliyet’ diye izin alındığı, ancak belediyenin durumu anlayınca izni iptal ettiği belirtildi.

Zeybekci’nin ilk olarak Köln yakınlarındaki Porz semtindeki referandum etkinliğine izin verilmemiş, ardından yine Köln yakınlarındaki Frechen kentinde 5 Mart Pazar günü düzenleyeceği toplantı, Golden Palast isimli salonun sahibi ile işletmecisi arasındaki sözleşmenin siyasi etkinliklere izin vermediği gerekçesiyle iptal edilmişti.

Son olarak Zeybekci’nin konuşması için bugüne Köln kent merkezindeki Senats Saal isimli salon ayarlanmıştı.

‘Kültürel faaliyet yapacağız’ demişler

Cumhuriyet’ten Ayşe Yıldırım’a konuşan Porz belediye meclisi üyesi Berivan Aymaz, söz konusu toplantı için Avrupalı Türk Demokratlar Birliği’nden (UETD) başvuru geldiğini söyledi.

Aymaz, belediyenin toplantıya neden izin vermediğini şu sözlerle anlattı: “UETD, bize ‘kültürel faaliyet’ dedi. Tesadüfen bakanın katılacağı siyasi bir toplantı olduğunu öğrendik. Yanlış bilgilere dayalı bir başvuru yaptıkları için de sözleşme imzalamadık. ‘Yasaklandı’ denilerek şu anda AKP tarafından propaganda aracı olarak kullanılıyor.”

Hollanda örneği

Belediyenin değil hükümetin siyasi faaliyetleri yasaklayabileceğini ifade eden Aymaz, “Örneğin Hollanda hükümeti gibi yapabilirler. Türkiye devlet ve hükümet yetkililerinin girişimini tasvip etmediklerini söyleyebilirler” dedi.

Türkiye’ye referandum mitingi için izni vermeyen Hollanda Başbakanı Mark Rutte, ‘ülkelerinin siyasi kampanya alanı olmadığını’ söylemişti.

‘Gerçekten kültürel bir faaliyet mi yapacaklar?’

Aymaz, şöyle devam etti: “Mesela ekonomi bakanının konuşacağı düğün salonu öyleydi. Ama salon sahibi ‘Ben siyasi faaliyetlere vermek istemiyorum’ dedi. Zeybekci’nin katılacağı Leverkusen’deki belediye salonundaki etkinlik de tamamen kültürel bir faaliyet olarak bildirildi. ‘Özay Gönlüm anması yapacaklarını’ söylediler. Bakalım gerçekten kültürel bir faaliyet mi yapacaklar?”

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın da Almanya’daki Türklere yönelik Baden-Württemberg eyaletinin Gaggenau kentinde düzenleyeceği referandum toplantısı, yoğun talep ihtimali ve salon ile park yerlerinin yetersizliği gerekçesiyle iptal edilmişti.

İptaller, iki ülke arasında gerginliğe neden olmuştu.