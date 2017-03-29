İzin ‘Hayır’a kadar: AKP’li Şentop’un konuştuğu üniversiteden CHP’li Cihaner’e ret

AKP’li Mustafa Şentop’un kısa bir süre önce konuşma yaptığı Dokuz Eylül Üniversitesi, CHP’li İlhan Cihaner’in konuşmasına izin vermedi.

Referanduma götürülen metnin mimarlarından Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Şentop, 10 Mart tarihinde üniversitede ‘Cumhurbaşkanlığı sistemi’ konferansı düzenlemişti.

Üniversitenin öğretim görevlileri ve öğrencilere resmi davet gönderildiği ortaya çıkmış, AKP’li vekil, etkinliği Twitter hesabından paylaşmıştı.

Üniversite öğrencileri ve Eğitim Sen Üniversiteler Şubesi üyesi akademisyenler, aynı salonda 31 Mart 2017 tarihinde Cihaner’in katılımıyla ‘Referandum Sürecinde Demokrasi ve Hukuk’ konulu bir konferans düzenlemek için rektörlüğe başvurdu.

Rektörlükten konferansa izin çıkmazken, Cihaner’in konuşması üniversitenin karşısında yer alan Tarık Akan Kültür Merkezi’ne alındı.

‘Talep çok, karşılayamayız’

Birgün’den Mustafa Komüş’e konuşan Cihaner, Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Sekreteri Ahmet Cevdet Oral’la görüşmesinde kendisine, “Bu süreçte çok fazla milletvekilinden, siyasiden bu tarz etkinlik talepleri var. Bütün talepleri karşılayamayacağımız için böyle bir karar aldık” dediğini aktardı.

Cihaner, genel sekreterin Şentop’a çıkan izni ise “Komisyon başkanı olarak teklifin ne getirip ne götürdüğünü anlattı” sözleriyle savunduğunu belirtti.

CHP’li vekil şöyle devam etti: “Benim de bunları anlatacağımı söylememe karşın tavırları değişmedi. Üzerlerinde bir baskı olduğu çok net biçimde anlaşılıyor.”