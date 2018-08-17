İzin alamayan müftülük personeli dehşet saçtı: Beş ölü, iki yaralı

Erzincan’ın Tercan ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ilçe müftülüğünde hizmetli Fatih Aslan dehşet saçtı.

Aslan, yıllık izin konusunda daha önce tartıştığı müftü vekili Ersin Kan’ı vurduktan sonra, yan tarafta toplantı halinde olan personele kurşun yağdırdı. Kurşunlara hedef olan Ersin Kan ile veri hazırlama memuru Rasim Kılıç olay yerinde, imamlar Harun Yakup Günday ve Muhammed Küçükyıldız, kaldırıldıkları hastanede öldü.

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Dehşet saçtıktan sonra aynı silahı başına ateşleyen Fatih Aslan da hastanede kurtarılamadı.

Yaralanan iki imamın hastanedeki tedavisi ise sürüyor.

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Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Tercan Kaykamlığı’nda bulunan ilçe müftülük katında meydana geldi.

İddiaya göre, Aslan bir süre önce müftü vekili Kan’dan yıllık izin istedi. İzin talebi reddedilen Aslan, bugün tabancayla müftülük binasına geldi. İlk olarak Kan’ın makamına giren Aslan, belindeki tabancayı çıkarıp ateş etti. Kan’ı öldüren Aslan, ardından hemen yan tarafta toplantı halinde olan personele kurşun yağdırdı. Kurşunlara hedef olan beş kişiden veri hazırlama memuru Rasim Kılıç olay yerinde yaşamını yitirdi, dört kişi yaralandı. Aslan ardından tabancasını başına ateşleyerek, intihar girişiminde bulundu.

Kaymakamlıktan yükselen silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırganla birlikte beş yaralı, ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık durumları ağır olan yaralılardan imamlar Harun Yakup Günday ve Muhammed Küçükyıldız tüm müdahalere rağmen yaşamını yitirdi.

Doktorlar, kendini vuran Aslan’ın da kurtarılamadığını açıkladı. Aynı hastaneye kaldırılan yaralı imamlar Sait Günday ve Murat Kılıç’ın tedavileri ise sürüyor.

Aslan’ın saldırısından Tercan Kaymakamlığı’nda Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında görev yapan Bekir Derebaş’ın son anda kurtulduğu ortaya çıktı.

Bekir Derebaş, “Evrak bürosunda bir arkadaş vardı, olay nasıl oldu bilmiyorum ama ben içeriye girdiğimde 3 el ateş etti. Sonra döndü bana ateş etti ve vaizin odasına gidip onu vurdu. Sonra bir kaç arkadaşımız vardı onlara ateş etti. Gerisini hatırlamıyorum. Ben son anda içeriye girdim ve canımı kurtardım” dedi.

İlçe Müftülüğü giriş- çıkışlara kapatılırken, olay yeri inceleme ekibi kaymakamlık binasında çalışma başlattı.