‘İzah’ yazısı: Meğer Maranki’nin ormana gömdüğü ‘talim şeyi’ öfkesiymiş!

Bitki uzmanı Prof. Dr. Ahmet Maranki, 25 Haziran’da sokağa çıkarmaktan bahsettiği, ‘Belgrad ormanına gömdüğü talim şeyi’nin ‘öfke‘ olduğunu öne sürdü.

Prof. Dr. Ahmet Maranki hakkında Akit TV’de kullandığı “Umudumuz 25 Haziran’dır. Olmadı zaten, o zaman artık Belgrad Ormanı’nda ağacın dibinde, talim şeyimizi oraya gömdük. Çıkaracağız sokağa” sözleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

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Maranki Yeni Akit gazetesinde bugün yayınlanan yazısında, sözkonusu programla ilgili kendisine yönelik ‘kin ve nefret’ tohumları saçan 100 bine yakın Tweet yazıldığını gördüğününü söyledi.

‘Kitaplarım öfkemizi yatıştırdı’

Maranki konuyu şöyle izah etmeye çalıştı: “1980 yılı öncesinde pek çok olaylara şahit olmuş, kardeşin kardeşi vurduğu her gün 510 kişinin öldürüldüğü gergin bir ortamda üniversite hayatımızı sürdürürken bunlardan uzak kalıp ilimle meşgul olmak ve haksızlık karşısında suskunluğun verdiği stresi ve öfkemizi atmak ve nefsimizi kör etmek için savunma sporu olan judo ile meşgul olmaya başladım. Hafta sonları da arkadaşlarla Belgrad Ormanlarına giderek oralarda talimlerimizi yaptık o günkü stresimizi gerginliğimizi ve öfkemizi ormanların ağaçların altındaki topraklara gömdük… Ve çok şükür kazasız, belasız öğrenim hayatımız bitse de 12 Eylül 1980 ihtilali ile ülkemizde binlerce masum insan maddi ve manevi pek büyük zararlar gördüler!

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Askerlik dışında silahla işim olmadı! İhtiyaç da duymadık zaten! Bizim silahımız vatan, millet, bayrak, devlet, mukaddesat ve insanlık düşmanlarına karşı olan öfkemizdir!

Bugüne kadar yazdığım 1 milyon baskılı onlarca kitap, bu ülkenin milli barkodu ile ürettiğim 755 adet Türk patentli ürünlerime ve dünyada yaptığım 2500 konferansımla öfkemizi yatıştırmış ve insanlığı aydınlatmak vazifemiz olmuştur.”

‘Öfkemizle tankların önüne çıkarız’

Kendisine yönelik gösterilen ilgiyi ve kariyerini anlatan Maranki, sözkonusu programda provokasyonlara karşı halkın dikkatini çekmek istediğini belirterek şöyle devam etti: “İki saatlik programın sonunda şayet yine bu ülkede seçilmiş hükümete, demokrasiye karşı bu necip milletin torunlarına karşı Osmanlı’nın son bakiyesi olan cumhuriyetimize karşı 15 Temmuz’da olduğu gibi topla tankla bir darbe teşebbüsü olursa ‘vatanı savunmak için’ Belgrad ormanlarına gömdüğümüz öfkemizle tankların önüne çıkıp vatanımızı savunuruz… Dedik.”

Erdoğan ve Bahçeli’ye seslendi

Bir yerlerden düğmeye basılması sonucu iki saatlik programın 36 saniyesinin kesilerek servis edildiğini öne süren Maranki, yazısını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye seslenerek şöyle bitirdi: “Ahmet Maranki, Selçuklu ve Osmanlı bakiyesi olan Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları tarafından bize emanet olarak bırakılan Türkiye Cumhuriyeti devletinin yılmaz bir savunucusu olmaya ve insanlık için vatanını dün 15 Temmuz’da Sayın cumhurbaşkanının evinin önünde Kısıklı’da, Esenler meydanında, Saraçhane Meydanı’nda halka yaptığı konuşmalarla halkı sükûnete davet ettiği gibi gerektiğinde darbecilere karşı vatanımızı savunmaya ve korumaya canı pahasına devam edecektir!”