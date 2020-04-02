İyileşmiş Covid-19 hastalarından kan alımına 10 gün sonra başlanacak

Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, corona virüsüne karşı kullanılan ‘pasif antikor’ tedavisi için iyileşmiş hastalardan kan alımının 10 gün sonra başlayacağını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Corona virüsüne yakalanmasının ardından iyileşenlerin kanının, tedavi gören hastalara aktarılmasıyla uygulanan tedavi biçiminin, yakın zamanda Türkiye’de başlayacağı açıklanmıştı.

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Kınık, tedavi için resmi kurumların onay verdiğini belirterek, iyileşmelerinin üzerinden 14 gün geçmiş gönüllü bağışçılardan kendilerinin kan toplayacağını söyledi.

Kızılay başkanı, vakaların yoğun olarak görüldüğü 10 kente yoğunlaştıklarını, izole bağış noktaları oluşturduklarını belirterek plazma alabilecek yaygın altyapılarının olduğundan bahsetti.

Kınık, sözlerini şöyle sürdürdü: “(İyileşenler) Onlar zaten bu savaştan kahraman olarak çıkmışlar. Ayaktalar ve plazmalarının içerisinde, hayatın sınırında olan ağır hastaların ihtiyaç duyduğu hazır askerler, antikorlar var. İlave asker gibi bu antikorların hastaya verilmesi, hücre yıkımını azaltacak, virüs yükünü azaltacak. Bilimsel çalışmalar da göstermiş bunu. Tedavilere ek olarak bu pasif immünizasyon ya da plazma tedavisi uygulanmış olacak.”

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Kızılay başkanı, bağışçılar için 15-65 yaş aralığında bulunma, hepatit olmama, HIV taşımama ve hiç hamile kalmamış olma gibi şartların arandığını kaydetti.

Güncel verilere göre Türkiye’de 18 bin 135 Covid-19 hastası var. Şimdiye kadar iyileşenlerin sayısı ise 415.