İyileşenlerden elde edilen sonuç: Göğüs ağrısı, ishal, nefes darlığı sürebiliyor

İstanbul Tıp Fakültesi’nde bir ay önce hizmete giren COVID-19 Hastaları İzlem Merkezi’nin çalışmalarının ilk sonuçları açıklandı. Fakültenin dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, hastaların büyük çoğunluğunun iyileştiğini, bir kısmında ishal, göğüs ağrısı ve nefes darlığının sürdüğünü söyledi.

Fotoğraf: DHA

Bu süre içinde birinci ay kontrolü biten 600 hasta olduğunu ve onların verilerini değerlendirdiklerini belirten Tükek şöyle devam etti: “Bu hastalardan 300 kişi bizde yatan hasta, 200 kişi ayakta ve 100 kişi de dışarıdan takipli hasta kliniğimize başvurdu. Hastaların büyük çoğunluğu iyileşiyor ancak göğüs ağrısı, nefes darlığı ve ishal problemlerinin de bazı hastalarda devam ettiğini gördük. Özellikle göğüs darlığı ve öksürük problemi yüzde 25 oranında devam etmekte. Yüzde 10-15 oranında hastada ishal şikayetinin devam ettiğini gördük. Yüzde 20 oranında ise göğüs ağrısı şikayeti ağrısı devam ediyor. Bunları hastalığın devamı gibi algılıyoruz. Özellikle nefes darlığı ve öksürük, bronşlarda meydana gelen bir hiperreaktivite sonucu meydana gelmiş olabilir. “

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Bir iki vakada kalple ilgili sorun var

Üçüncü ve altıncı aydaki kontrollerde nefes darlığı ve öksürüğün kalıcı bir hasar mı yoksa geçici bir bronş rahatsızlığı mı olduğunu söyleyebileceklerini anlatan Tükek, bir iki vakada da kalple ilgili sorunlar gözlemlediklerini belirterek şunları söyledi: “Kalp enzimlerinin hala yüksek olduğunu görüyoruz. Bunlarla da ilgili kardiyak MR çalışması yapılıyor. Dünyada da bununla ilgili birtakım yayınlar var. Kalpte hücre infiltrasyonu ve kalp iltihaplanmasına kadar giden bir süreçten söz ediyoruz. MR sonuçlarına göre de kalple ilgili bir hasarlanma mı var yoksa geçici bir süreç mi göreceğiz.”

İç hastalıkları asistanı Dr. Yunus Çatma da iyileşen hastaları bir ay sonra merkeze çağırıldıklarını söyleyerek “Hastaların burada mevcut şikayetlerini sorguluyoruz. En çok devam eden şikayetler göğüs darlığı, öksürük ve ishal olduğunu görüyoruz” ifadelerini kullandı.