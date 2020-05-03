İyileşen sayısı ilk kez vaka sayısını geçti: 61 ölüm, 1670 yeni vaka, 4 bin 892 iyileşen

Türkiye’de Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 61 artarak 3 bin 397’ye yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 1670 yeni vakayla 126 bin 45’e çıktı.

Resmi açıklamaya göre, test sayısı 24 saatte 24 bin 1 artarak 1 milyon 135 bin 367’ye yükseldi. Yoğun bakımda 1424 hasta bulunurken, entübe hasta sayısı 766. Toplam iyileşen sayısı ise 63 bin 151’e yükseldi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tabloyla şu yorumu Twitter’dan paylaştı: “11 MART’TAN BU YANA, İLK KEZ BUGÜN, iyileşen hasta sayımız, mevcut Koronavirüs hasta sayımızı geçti. Tedbirlere uyuldukça, sonuç, çok daha iyi olacak.”

Virüs, Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görülmüş, ilk can kaybı 17 Mart’ta kayda geçmişti.