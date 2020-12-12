‘İyileşen hasta’ sayısında bir günde ‘milyonluk artış’

Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 salgınına ilişkin bilgilere yer verilen tablosunda iyileşen hasta sayısındaki değişim, sosyal medyada gündem oldu.

Bakanlığın 11 Aralık’taki tablosunda, günlük iyileşen hasta sayısı 5 bin 516, toplam hasta sayısı ise 458 bin 109 olarak verildi.

Reklam

Ancak bugünkü tabloda, günlük sayının birden 20 bin, toplam sayının ise 1.5 milyon seviyesine çıktığı görüldü.

AA’nın haberinde, değişiklikle ilgili şu ifadeler yer aldı: “Tablodaki ‘toplam hasta sayısı’ ifadesi, 10 Aralık’ta ‘toplam vaka sayısı’ olarak değiştirilmiş, verilere Covid-19 hastalarının yanı sıra testi pozitif çıkmasına rağmen semptom göstermeyenler de eklenmişti.

Bu kapsamda, bugün açıklanan tablodaki ‘iyileşen sayıları’ da hem Kovid-19 hastası olup tedavisi tamamlananları hem de karantinası sona eren vakaları içerecek şekilde güncellendi.”

Reklam

Eski vekilden eleştiri

CHP’nin eski milletvekili Ceyhun İrgil, Twitter’dan tabloyu paylaşarak “Samimiyetle bir bilim insanı, doktor olarak merak ediyorum” diye yazdı.

İrgil, şunları kaydetti: “Ayrıca böyle büyük ve keskin sayısal değişimler için bir açıklama yapılmadığı zaman toplumda güvensizlik oluşuyor günlük vaka, iyileşme vb. rakamlarda büyük değişimler olduğunda bakanlık bu verileri paylaşırken, nedeni konusunda bilgi verirse bakanlığa olan güven artar.”