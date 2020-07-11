İyileşen ‘corona’lı yolcu yeni kod almadan otobüse bindi, ekipler alarma geçti

Aydın’da iyileşen bir Covid-19 hastasının bulunduğu otobüs durduruldu. Yolcunun yeni bir HES kodu almadığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine İzmir-Isparta seferini yapan otobüste karantinada olması gerek bir kişinin bindiği yönünde ihbar yapıldı.

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Bunun üzerine Aydın Otogarı’na yanaşan otobüs arandı. Yolcu Aydın Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastanedeki testi negatif çıkan yolcunun geçen ay Covid-19 tedavisi gördüğü, 14 günlük karantina sürecini tamamladığı anlaşıldı.

Yeni kod almamış

Yolculuğa çıkmadan önce yeni bir HES kodu almadığı belirlenen yolcunun eski kod üzerindeki Covid-19 kaydı nedeniyle ekipleri alarma geçirdiği öğrenildi.

Otobüsteki diğer yolcuların da ateşleri ölçülerek kimlik bilgileri kayıt altına alındı.

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Öte yandan, resmi olarak halen karantinada olduğu görülen kişiye nasıl bilet satıldığı ve yolculuğa izin verildiği merak konusu.