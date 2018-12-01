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Yaramazlara biraz batar!

İYİ Parti’yle ‘ortak aday’ sorulan Kılıçdaroğlu dört kenti işaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimler için dört kenti sayıp “Her şey çok güzel olacak” dedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Genel seçimde CHP’yle bir araya gelen İYİ Parti’nin genel başkanı Meral Akşener, Ankara’da CHP’yle ortak aday konusunda işbirliği yapabileceklerini söylemişti.

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CHP lideri Kılıçdaroğlu, bugün Ankara’da Yenimahalle Belediyesi’nin yaptırdığı Prof. Dr. Mehmet Haberal Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisleri’nin açılışa katıldı.

Kılıçdaroğlu, Akşener’in sözlerine şu yorumu yaptı: “Ankara’da da, İstanbul’da da, Adana’da da, Mersin’de de her yerde güzel şeyler olacak. Bütün vatandaşların bunu bilmesini isterim. Demokrasiyi yerelde bu topluma göstereceğiz ve demokrasiyi kazandıracağız ve güçlendireceğiz.”

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Akşener net konuştu: Ankara’da CHP’yle ortak aday olabilir


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