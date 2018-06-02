İYİ Parti’ye göre ‘zemin kaydı’: İnce’nin ‘iki yılda dönüş’ çağrısı rahatsızlık yarattı

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’in ‘millet ittifakı’nı oluşturan partilerin liderlerine yaptığı çağrının nedeninin Muharrem İnce’nin parlamenter sisteme geçiş için iki yıllık bir süreden bahsetmesinin verdiği rahatsızlık olduğu öğrenildi.

Akşener, partisinin de içinde bulunduğu ‘millet ittifakı’nda yer alan partilerin liderlerini 24 Haziran seçimleri öncesi ‘parlamenter sisteme dönüş’ gündemli toplantıya çağırmıştı. Akşener, “Parlamenter sisteme hızlı ve sağlıklı bir şekilde geçebilmek için 24 Haziran öncesi bir yol haritası açıklamak millete güven verecektir” demişti. İYİ Parti lideri, pazartesi günü CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’yla görüşecek.

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Cumhuriyet’ten Ayşe Sayın’ın haberine göre, Akşener’in doğrudan ittifak ortaklarıyla temas ederek, toplantı talebini iletmek yerine, kamuoyuna açık bir çağrı yapması ise kulisleri hareketlendirdi.

Kulislerde, Akşener’in çıkışının ardında, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin, parlamenter sisteme dönüş için için iki yıllık bir süreyi içeren ‘restorasyon süreci’ öngörmesi ve partisinden bağımsız hareket ediyor görüntüsü vermesinin rahatsızlık yarattığı iddia edildi.

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Sayın’a konuşan İYİ Parti sözcüsü Aytun Çıray, ‘millet ittifakı’nın amacının ‘yeni bir kardeşlik anayasasıyla mutlak güçler ayrılığına dayalı, parlamenter sistemi inşaa etmek’ olduğunu söyledi.

Çıray şöyle devam etti: “Fakat Akşener gördü ki, bu seçim kampanyası sanki olağan bir seçime gidiliyormuş gibi, sanki başbakan seçimiymiş gibi, sanki uzun süreli icraat hükümeti çıkacakmış gibi bir kampanyaya dönüştü. Yani bizim prensip zemininden kaydı. Ama esas olan olabildiğince hızlı şekilde yeni anayasamızı inşa ettikten sonra, tarafsız cumhurbaşkanı sistemiyle yeniden seçime gitmektir. Sayın Akşener, hem bu durumun tekrar tespit edilmesi için hem de bu taahhüdün Türk milletine, ileride de ortak işbirliğini sağlayacak şekilde verilmesi için en önemlisi de bu şirazesinden çıkmış seçim kampanyalarının yerli yerine oturtulması için bu çağrıyı yaptı. Millet İttifakı’nın liderleri olan Kılıçdaroğlu ve sayın Karamollaoğlu’nun da farklı düşünmediğini düşünüyoruz.”

‘Bu anayasa her şartta millete götürülecektir’

Çıray, Türkiye ekonomisinin kritik bir süreçten geçtiğini ve bu nedenle de zaman kaybına tahammülü olmadığını ifade ederek, seçimden sonra en geç bir yıl içinde parlamenter sisteme geçişin zemininin hazırlanması gerektiğini vurguladı.

‘Millet ittifakı’nı oluşturan siyasi partilerin seçimlerden önce kamuoyuna ‘parlamenter sisteme dönüş’ ve yeni anayasa taahhüdünü vermesi ve güven tazelemesinin ekonomiye de güven vereceğini belirten Çıray, “Bu güven unsurunu sağlayacak hadise de anayasal hukuk devletine en kısa sürede dönmek. Bu uzun yılların restorasyonunu bekleyecek bir süreç değil. 1 yıl içinde anayasal hukuk devletine geçilerek, derhal yeni bir seçimle kalıcı bir hükümetle, içeriye ve dışarıya güven veren bir sistem kurulmalı” dedi.

İttifakın parlamento çoğunluğunu sağlayacağına inandığını kaydeden Çıray, “Zaten ‘millet ittifakı’ Meclis’te en geniş çoğunluğu elde etse de hedefimiz, en geniş katılımla anayasa hazırlamak. Ve bu anayasa her şartta millete götürülecektir” dedi.