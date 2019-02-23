İYİ Parti’ye göre YSK’nın 2004 kararı emsal olmaz: Kocamaz’ın adaylığına engel yok

İYİ Parti, Mersin’de Demokrat Parti’den (DP) aday gösterilen Burhanettin Kocamaz’ın adaylığının geçerli olmayacağı yönündeki haberleri yalanladı.

Fotoğraf: DHA

MHP’den İYİ Parti’ye geçen Kocamaz, 31 Mart’taki yerel seçimde İYİ Parti’den aday gösterilecekti. Ancak partinin il yönetiminin YSK’ya listeyi geç teslim etmesi nedeniyle Kocamaz aday olamamıştı. İl yönetimi görevden alınmıştı. Kocamaz daha sonra DP listesinden aday yapılmıştı.

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İktidara yakın Star gazetesinde yer alan bir haberde ise Kocamaz’ın DP’den de aday olamayacağı belirtildi. Habere göre Mardin Merkez İlçe Seçim Kurulu, 2004’te ‘herhangi bir siyasi partinin aday listelerinde belirtilen adaylıkların başvuruları süre yönünden reddedilmişse, bu listelerde adı geçen adayların başka bir partinin herhangi bir nedenle boşalmış bulunan birimler için başvuruda bulunup bulunamayacaklarını’ sordu. YSK da aday olmayacaklarını kaydetti.

Yeniçağ’dan Selcan Taşçı Hamşioğlu’na konuşan İYİ Parti seçim işleri, hukuk ve insan haklarından sorumlu genel başkan yardımcısı Hasan Seymen, Kocamaz’ın aday olabileceğini söyledi.

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Seymen, Kocamaz’ın YSK’ya aday listelerinin verildiği son tarih olan 19 Şubat saat 17.00’ye kadar aday adayı olduğunu, resmen aday olmadığını ifade etti.

Seymen, adaylığın resmileşmiş olması için YSK’ya belirtilen saate kadar listenin teslim edilmesi, bunun da tutanakla belgelenmiş olması gerektiğini kaydetti.

‘YSK’nın belgeleri alması hukuken mümkün değil’

İYİ Partili yönetici, Kocamaz’ın saat 17.00’ye kısa bir süre kala genel merkezi aradığını ve il başkanlığının evraklarını halen teslim etmediğini söylediğini belirterek şöyle devam etti: “Mersin il başkanımızı ve il genel sekreterini aradık. Ulaşamayınca bir anormallik olduğunu hissedip, saat 16.55’te, Mersin’de evrakları teslimle yetkilendirdiğimiz kişilerin bu yetkilerini iptal ettik. Bunu tutanak altına alarak belgeledik. Siyasi partilerin, seçim kurullarına aday bildirme süresi saat 17.00’de bitiyor. YSK’nın bu saatten sonra evrak teslim alması hukuken mümkün değil.”

Seymen, il seçim kurulunun almaması gereken evrakı, yetkisiz kişilerin elinden aldığını aktararak “Yani, Kocamaz’ın adaylığı hukuki olarak YSK’ya bildirilmiş değil, böyle bir ‘resmî’ başvuru yok. YSK ne diyecek de Kocamaz’ın adaylığını kabul etmeyecek? ‘Yetkisiz, listeyi teslim etme yetkisi iptal edilmiş, haklarında suç duyurusunda bulunulmuş, kovuşturma başlatılmış kişilerin elinden, saat 17.00’dan sonra usulsüz biçimde aldığım belgeye göre aday olamaz’ mı diyecek? Hukuken böyle bir şey mümkün değil. Kocamaz’ın adaylığı önünde hiçbir engel yok. Buna rağmen YSK ret kararı verirse, hâlâ birilerine rüştünü ispat etmeye çalışıyor demektir.”