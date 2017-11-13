İYİ Parti’ye göre AKP’nin Suriye politikası halka 40 milyar dolara patladı

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İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, AKP’nin Suriye politikasının Türkiye’yi 40 milyar dolar zarara soktuğunu öne sürdü.

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Toplantı sürerken gazetecilere konuşan İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘güçlü lider’ imajına dış politikasının katkı sunduğunu kaydetti.

“Saray, kendi siyasi hedeflerine vardığına dair bir kanaate ulaştıkça, dış politikayı kullanma stratejisini değiştirmeye başlamıştır” diyen Çıray, Erdoğan’ın özellikle referandum döneminde ‘diğer devletlerin yönetimleriyle karşı karşıya gelmekten çekinmeyecek lider görüntüsü’nü politik çıkarları için kullandığını ifade etti.

İYİ Parti sözcüsü şöyle devam etti: “Ancak dış politikanın iç politik hedeflere böylesine alet edilmesi çok yanlıştır ve sonuçları da genellikle çok ağır olur. Şu anda Saray’ın Türkiye ve Türk milletini maruz bıraktığı durum tam da budur. Rus uçağının düşürülmesi sonrasında yaşananlar ve Çin’le ortak balistik füze yapılması projesinden imzalandığı halde vazgeçilmesi, ilgili hükümetlerin Saray’ı ciddiye almamalarının nedenlerini gayet iyi açıklamaktadır. Bu da dış politikanın Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti’nin yüksek genel çıkarları doğrultusunda yürütülmesinin önünde büyük engeller çıkarmaktadır. ABD’nin vize rejimini yumuşatmaya yönelik kararının da bu çerçevede değerlendirilmesi gerekir. ABD vize rejimini Türk hükümetinden aldığı bazı açık taahhütler karşılığında yumuşattığını deklare etmiştir. Bu konuda herhangi bir geri adım atılması halinde vize işlemlerinin yeniden askıya alınması söz konusu olabilecektir.”

Çıray’dan ‘düzeltme’

Çıray, AKP’nin dış politikasını eleştirmelerinin diğer devletlerine yanında yer aldıkları anlamına gelmeyeceğini belirterek “Tam aksine bizim AK Parti’nin dış politikasını eleştirmemizin temel nedeni iç siyasete endeksli olmayan milli bir dış politikayı savunmamızdır. Türk milletinin onurunu, Türk devletinin yüksek çıkarlarını ancak millî ve geleneksel bir dış politikayla sağlayabiliriz” dedi.

Zarar ne kadar?

Çıray, iç politikaya endeksli ‘felaket denilebilecek’ dış politikalarının halka maliyetinin sadece Suriye’de 40 milyar dolara yaklaştığını iddia ederek şunları kaydetti: “Yanlış ve saçma AK Parti politikalarının sonucunda döviz ve enflâsyon artmış, bütün bu maliyetler milletimize zam yağmuru olarak yansımıştır. Özellikle temel tüketim maddelerinden petrol ürünlerine zam üstüne zam gelmiş, bu zamlar petrolün kullanıldığı her mamulü etkilemeye başlamıştır. Nitekim motorine son gelen 11 kuruşluk zamdan sonra ilk defa motorin 5 lira sınırını aşmış 5.10 lira olmuştur. Vergi uzmanları 45 litrelik bir deponun 230 liraya dolacağını hesaplamışlardır. Zamlarla dolaylı vergilerin bütçedeki payı yüzde 67’ye ulaşmıştır. Bu durum ‘Herkes mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür’ diyen Anayasa’nın 73’üncü maddesine aykırıdır.”