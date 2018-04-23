İYİ Parti’ye geçen CHP’liler: Demokrasiye kurulan kumpasa engel olmak için

CHP’den İYİ Parti’ye geçen 15 milletvekili, çocuklarının geleceği için hiçbir sorumluluktan kaçmayacaklarını belirterek “Demokrasiyi katletmek üzere bir kumpas planlanıyordu. Buna engel olmak için elimizi taşın altına koyduk” dedi.

CHP’den 15 milletvekili, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçime katılabileceğini açıklamasından saatler önce istifa ederek İYİ Parti’ye katıldığını duyurmuştu. Böylece İYİ Parti’nin Meclis’te grup kurabilmesine imkan tanınmış, seçime katılabilmesinin önündeki olası engellerin kaldırılması sağlanmıştı.

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Dün gerçekleştirilen basın toplantısıyla partilerinden istifa edip İYİ Parti’ye geçtikleri açıklanan CHP’lilerden Kayseri Milletvekili Çetin Arık, kişisel sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. “Çocuklarımızın geleceği için hiçbir sorumluluktan kaçmayız” diye yazan Arık, “Sevgili yoldaşım, çocuklarımızın aydınlık geleceği, milletimizin egemenliği için Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda yürümeye devam edecek, bu konuda hiçbir sorumluluktan kaçmayacağız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nız kutlu olsun. Yaşasın cumhuriyet” dedi.

İYİ Parti’ye geçen diğer bir CHP’li Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 23 Nisan mesajında şöyle yazdı: “Zor şartlar altında kazandığımız cumhuriyetimizi, Atatürk’ün gösterdiği yoldan ayrılmadan korumak, gelecek nesillere taşımak hepimizin görevidir. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına aziz şehitlerimizi şükran ve rahmetle anıyorum. Milletimizin ve çocuklarımızın 23 Nisan bayramını kutluyorum.”

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‘Unutulmayacak bir eylemin içinde olduk’

Sözcü’ye konuşan CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, İYİ Parti’ye geçişleriyle ilgili şu yorumu yaptı: “Demokrasiyi kurtarmak ve ülkenin önünü açmak için AKP ve vesayeti altına almış olduğu YSK’nın oyununu bozmak için harekete geçtik. 15’liler olarak ülke siyasi tarihinde unutulmayacak bir eylemin içinde olduk.”

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın şunları söyledi: “Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır. Demokrasiyi katletmek üzere bir kumpas planlanıyordu. Bize CHP Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu’nun tevdi ettiği görev üzerine buna engel olmak için elimizi taşın altına koyduk ve demokrasiye kalkan olmak istedik.”