İYİ Parti’ye geçen CHP’li vekillerin durumu: CHP son ana kadar bekleyecek

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CHP’den İYİ Parti’ye geçen milletvekillerinin durumu, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in cumhurbaşkanlığı adaylığına başvuracağını açıklamasının ardından bir kez daha gündeme geldi. CHP’de son ana kadar bekleme eğilimi yüksek.

CHP’den 15 milletvekili, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçime katılabileceğini açıklamasından saatler önce istifa ederek İYİ Parti’ye katıldığını duyurmuştu. Böylece İYİ Parti’nin Meclis’te grup kurabilmesine imkan tanınmış, seçime katılabilmesinin önündeki olası engellerin kaldırılması sağlanmıştı.

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YSK takvimine göre, 13 Mayıs’ta cumhurbaşkanlığı için kesin aday listesi yayınlanacak. 21 Mayıs’ta ise milletvekili adaylığı için listeler teslim edilecek.

Hürriyet’ten Rıfat Başaran’ın haberine göre, CHP’li 15 vekilin, İYİ Parti Lideri Meral Akşener’in 100 bin imza toplayamaması halinde cumhurbaşkanlığına başvurabilmesi için 13 Mayıs tarihini bekleyeceği konuşuluyor.

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13 Mayıs’tan sonra CHP’nin önünde iki seçenek var. 15 vekil ya 21 Mayıs öncesi istifa ederek partilerine dönecek ya da İYİ Parti listelerinden aday gösterilerek seçildikten sonra istifa edecek. İYİ Parti listelerinden aday gösterilmeleri halinde seçim çevrelerinde seçmenlerinin ne şekilde hareket edeceği de ayrı bir tartışma konusu.

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, tartışmalara 13 Mayıs’a kadar son noktayı koyarak, “Arkadaşlarımız demokrasi için kararlı bir adım attılar. Bir önemli görevi ifa etmişlerdir. Bu bir demokrasi duruşudur. Ama kuşkusuz mağdur edilmesi de düşünülemez. Bu tartışmayı gündeme oturtmayı doğru bulmuyoruz. Türkiye’nin de, o arkadaşlarımızın da meselesi bu değil” dedi.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ise “Sizin partinizden mi yoksa CHP’den mi aday gösterilecekler” sorusuna karşılık “Kurullar karar verecek. Bu kişileri başımızın üzerinde taşımamız gerektiğine inanıyorum” diye konuştu.