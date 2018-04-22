İYİ Parti’ye geçen CHP’li vekillere bir gün önce haber verilmiş

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CHP’den İYİ Parti’ye geçen milletvekillerinin, 21 Nisan gecesi genel merkezden ‘acil’ olarak arandığı ortaya çıktı.

CHP’den 15 milletvekili, genel merkezin kararı doğrultusunda YSK’nın İYİ Parti’nin seçime girebileceğini açıklamasından saatler önce istifa ederek İYİ Parti’ye katıldıklarını duyurmuştu.

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Böylece İYİ Parti’nin Meclis’te grup kurabilmesine imkan tanınmış, seçime katılabilmesinin önündeki olası engellerin kaldırılması sağlanmıştı.

Bir gecede Ankara

CHP’den İYİ Parti’ye geçen Kayseri milletvekili Çetin Arık, kendilerine nasıl haber verildiğini anlattı.

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Arık, dün gece genel merkez tarafından ‘acil kaydı’yla arandığını ve apar topar Ankara’ya gittiğini söyledi.

İYİ Partili vekil şöyle devam etti: “Genel merkezde çalışkan, partisine bölgede sahip çıkan, parti disiplinine uyan ve sevilen milletvekillerine demokrasimiz için bir görev verildiği söylendi. Daha doğrusu genel başkanımızın ülkemizin ve demokrasimizin geleceği için bir fedakarlık istediği bildirildi ve ülke demokrasimiz için, vatanımız için geleceğimizin teminatı gençlerimiz için bir bedel ödedik. Buruk bir şekilde CHP’den İYİ Parti’ye geçmiş bulunuyorum. Ancak kurgulanan oyunu bozmak için İYİ Parti’ye geçmiş bulunuyorum. Ülkemiz adına yaptığımız bu siyasi fedakarlığı umarım herkes anlayışla karşılayacaktır.”

İYİ Parti’nin beş vekili vardı. CHP’den 15 vekil gelmesiyle Meclis’te grup kurmak için gerekli olan 20 vekile ulaşılmış oldu. Meclis’te grubu bulunan partiler, başka bir şart aranmaksızın cumhurbaşkanı adayı çıkarabiliyor.

İYİ Parti’nin cumhurbaşkanı adayı, partinin genel başkanı Meral Akşener olacak.