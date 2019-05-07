İYİ Parti’nin ‘Seçimin tamamı yenilensin’ başvurusuna YSK’dan jet hızıyla ret

YSK, İYİ Parti’nin İstanbul seçimlerinin tamamının yenilenmesi talebini reddetti.

İYİ Parti, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçimlerinin iptal ve yenilenmesi kararının yeniden değerlendirilerek karardan dönülmesi ya da yerleşik içtihatlar doğrultusunda ‘tam kanunsuzluk’ nedeniyle seçimin iptal edilmesi talebiyle itirazda bulunmuştu.

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YSK, AKP’nin İstanbul belediye başkanlığı seçim sonucuna ilişkin itirazını dün (6 Mayıs) karara bağlayarak yediye karşı dört oyla kabul etmişti. AKP yetkilileri itirazın ilçeleri, belediye meclis üyelerini ve muhtarlıkları değil sadece büyükşehir belediyesini kapsadığını belirtiyor.

Yeni seçim 23 Haziran’da yapılacak.







