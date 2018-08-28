İYİ Parti’nin ‘yerel seçim’ kararı: İttifak yok, kendi adaylarımızla gireceğiz

İYİ Parti yerel seçimde ittifak yapmama kararı aldı.

İYİ Parti, 24 Haziran seçimlerinde CHP, SP ve DP’yle birlikte ‘millet ittifakı’nda yer almıştı.

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Hürriyet’ten Gamze Kolcu’nun haberine göre, İYİ Parti’nin ‘ikinci sınav’ olarak değerlendirdiği yerel seçim çalışmalarına 1 Eylül’de başlayacak.

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, çalışmanın ilk adımı, şekilleneceği üç ana başlık nedeniyle ‘sacayağı sistemi’ olarak belirlendi. Bu kapsamda öncelikle bölgelerin il ve ilçelerin tek tek ‘ihtiyaçları, öncelikleri ve eksikleri’ saptanacak. Daha sonra ise seçmenin beklentisiyle memnuniyeti de belirlenecek ve detaylı rapor hazırlanacak.

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Genel seçimlerde yaşanan genel merkez ve taşra teşkilatları arasındaki kopukluk giderilecek. Partide, “Yerel seçimde bağlar güçlendirilsin” kararı alınırken, aday belirleme sürecinde yerel dengeler gözetilecek. Mevcut yerel yönetimlerin hataları ve yönetim zafiyetleri belirlenecek, bu konularda çözüm üretebilecek adaylarla seçime girilecek.

En geç ekim ayında genel merkez tarafından büyükşehir belediyesi adaylarının daha sonra ise ilçe belediye başkanı adaylarının açıklanması bekleniyor.

“‘Millet ittifakı’nın faydası olmadı” değerlendirmesinin öne çıktığı partide, yerel seçimlerde ittifak yapmayacak; yerel seçime kendi adayıyla girecek. Yerel seçimlerin genel seçimlerden farklı olduğu ve vizyoner adaylarla seçime girilmesi durumunda birçok il ve ilçe belediye başkanlığının alınabileceği görüşü öne çıkıyor.