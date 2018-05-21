İYİ Parti’nin ‘Teşkilattan değil’ dediği Çoraklık ‘FETÖ’den tutuklandı

İYİ Parti’nin sosyal medya ekibinde çalıştığı idda edilen Kerim Çoraklık adlı kişi, ‘FETÖ’ propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sosyal medya paylaşımlarında ‘FETÖ’ propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Çoraklık savcılığa sevk edilmişti.
İYİ Parti’den üst düzey yetkililerse Çoraklık’ın partinin ‘sosyal medya danışmanı’ olmadığını, teşkilatta profesyonel olarak görev almadığını söylemişti.
Twitter’da ‘coraklikkerim’ kullanıcı adıyla ‘FETÖ’ propagandası mahiyetinde paylaşımlar yaptığı öne sürülen Çoraklık, bugün polis tarafından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na çıkarıldı. Soruşturmayı yürüten savcılıkça ifadesi alınan Çoraklık, ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlamasıyla tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce sorgulanan Çoraklık’ın tutuklanmasına karar verildi.
Çoraklık, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ‘FETÖ’nün medya yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 8 Mayıs’ta Ankara’da gözaltına alınmıştı.
Çoraklık, daha önce ‘FETÖ’ soruşturmasında gözaltına alınmış, 21 Eylül 2016’da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
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