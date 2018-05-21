İYİ Parti’nin ‘Teşkilattan değil’ dediği Çoraklık ‘FETÖ’den tutuklandı

İYİ Parti İzmir milletvekili adayı olan ve listede 1’inci bölge 5’inci sırada yer alan İYİ Parti Gençlik Kolları Kurucu Genel Başkanı Osman Ertürk Özel, adaylıktan istifa etti. Twitter’dan istifa ettiğini duyuran Özel, partisi için en üst gayretle çalışmaya devam edeceğini yazdı.