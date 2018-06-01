İYİ Parti’nin seçim şarkısı Spotify’da Aleyna Tilki’yi geçerek birinci sıraya oturdu

İYİ Parti’nin 19 Mayıs’ta yayınlanan seçim şarkısı ‘Yüzünü güneşe dön’ çevrimiçi müzik platformu Spotify’ın Türkiye listesinde birinci sıraya yükseldi.
Birinci sırada daha önce Aleyna Tilki’nin ‘Yalnız Çiçek’ parçası yer alıyordu.
Sıralamadaki değişiklikle ilgili İYİ Parti “19 Mayıs’ta yayınlanan Yüzünü Güneşe Dön şarkımız Spotify 1 de.
Kusura bakma @aleynatilki @Emrah_Karaduman“ diye tweet attı.
19 Mayıs’ta yayınlanan Yüzünü Güneşe Dön şarkımız Spotify 1 de.
Kusura bakma @aleynatilki @Emrah_Karaduman pic.twitter.com/j3z8b7u43l
— İYİ Parti (@iyiparti) June 1, 2018
Şarkının sözleri şu şekilde:
Bitmedi bu karanlık gece uykularım kaçarken
Huysuz yaşlı amcalar hayallerimi çalarken
Her renkten çiçeği izledim nicedir solarken
Manzara izleyemem ki güneş batıdan doğarken
Çocukluğum ılık rüzgar sıcağında eririm
Düşlerimde eser tatlı talı ben ürperirim
Mutlu yüzler İYİ insanlar vardı bilirim
Nereye gittiler ben o çocuğa nasıl hesap veririm
Dilsiz oldu herkes ben konuşmayı özledim
Akıl sustuğunda yanan ateşleri gözledim
Kafamda tutsak sesler bir çöküşü izledim
Bugünler için umudumu tam kalbime gizledim
Kavga dövüş bilmem ben sevmeyedir meyilim
Nasıl sırtını döndün bana, zorbaya eğilip
Duy sesimi kardeşim ben seninleyim seninim
Gözüme bak dudağımı oku ben düşman değilim
Eğmem boyun eğmem, kalbinde sevgin yoksa efendim diyemem
Etmem pes etmem ister söv ister hapset ben sesimi kesmem
Dönmem geri dönmem bu köy benim bu kent benim sana yar etmem
Korkmam karanlıktan içimde bir ümit yanar… Güneş tekrar doğana kadar
Kimsenin yuvasına girip de postu sermedim
Ben bu güne herkese eyvallah deyip gelmedim
Her insanın sabrı var bak ben buradayım bitmedim
Turfandayım diyene elimde tuzla gitmedim
Korkma sen biz kimseyi kulağından tutup atmayız
Aynı sofrada doyduğumuzu yarın satmayız
Edebimizi iyi biliriz de büyüğe dil uzat….
Mayız sanma farketmez semt bizim ayaktayız
İYİ şeyler zaman alır kısık ateşte haşlıyorum
Kusura bakma sıktıysam birazcık traşlıyorum
Kulağın ağır işitiyordur iyi dinle yavaşlıyorum
Son nefesini İYİ kullan, ben daha yeni başlıyorum…
Eğmem boyun eğmem, kalbinde sevgin yoksa efendim diyemem
Etmem pes etmem ister söv ister hapset ben sesimi kesmem
Dönmem geri dönmem bu köy benim bu kent benim sana yar etmem
Korkmam karanlıktan içimde bir ümit yanar… Güneş tekrar doğana kadar
Bir annenin canını yakanı 70 cihan aklayamaz
Hakikat fay hattı gibidir kimse uzun saklayamaz
Özgürlüğümü de ormanlar gibi kundaklayamaz
Sakin ol şampiyon.
Kimse beni yasaklayamaz
Eğmem boyun eğmem, kalbinde sevgin yoksa efendim diyemem
Etmem pes etmem ister söv ister hapset ben sesimi kesmem
Dönmem geri dönmem bu köy benim bu kent benim sana yar etmem
Korkmam karanlıktan içimde bir ümit yanar… Güneş tekrar doğana kadar