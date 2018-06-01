İYİ Parti’nin seçim şarkısı Spotify’da Aleyna Tilki’yi geçerek birinci sıraya oturdu

İYİ Parti’nin 19 Mayıs’ta yayınlanan seçim şarkısı ‘Yüzünü güneşe dön’ çevrimiçi müzik platformu Spotify’ın Türkiye listesinde birinci sıraya yükseldi.

Birinci sırada daha önce Aleyna Tilki’nin ‘Yalnız Çiçek’ parçası yer alıyordu.

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Sıralamadaki değişiklikle ilgili İYİ Parti “19 Mayıs’ta yayınlanan Yüzünü Güneşe Dön şarkımız Spotify 1 de.

Kusura bakma @aleynatilki @Emrah_Karaduman“ diye tweet attı.

19 Mayıs’ta yayınlanan Yüzünü Güneşe Dön şarkımız Spotify 1 de.

Kusura bakma @aleynatilki @Emrah_Karaduman pic.twitter.com/j3z8b7u43l — İYİ Parti (@iyiparti) June 1, 2018

Şarkının sözleri şu şekilde:

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Bitmedi bu karanlık gece uykularım kaçarken

Huysuz yaşlı amcalar hayallerimi çalarken

Her renkten çiçeği izledim nicedir solarken

Manzara izleyemem ki güneş batıdan doğarken

Çocukluğum ılık rüzgar sıcağında eririm

Düşlerimde eser tatlı talı ben ürperirim

Mutlu yüzler İYİ insanlar vardı bilirim

Nereye gittiler ben o çocuğa nasıl hesap veririm

Dilsiz oldu herkes ben konuşmayı özledim

Akıl sustuğunda yanan ateşleri gözledim

Kafamda tutsak sesler bir çöküşü izledim

Bugünler için umudumu tam kalbime gizledim

Kavga dövüş bilmem ben sevmeyedir meyilim

Nasıl sırtını döndün bana, zorbaya eğilip

Duy sesimi kardeşim ben seninleyim seninim

Gözüme bak dudağımı oku ben düşman değilim

Eğmem boyun eğmem, kalbinde sevgin yoksa efendim diyemem

Etmem pes etmem ister söv ister hapset ben sesimi kesmem

Dönmem geri dönmem bu köy benim bu kent benim sana yar etmem

Korkmam karanlıktan içimde bir ümit yanar… Güneş tekrar doğana kadar

Kimsenin yuvasına girip de postu sermedim

Ben bu güne herkese eyvallah deyip gelmedim

Her insanın sabrı var bak ben buradayım bitmedim

Turfandayım diyene elimde tuzla gitmedim

Korkma sen biz kimseyi kulağından tutup atmayız

Aynı sofrada doyduğumuzu yarın satmayız

Edebimizi iyi biliriz de büyüğe dil uzat….

Mayız sanma farketmez semt bizim ayaktayız

İYİ şeyler zaman alır kısık ateşte haşlıyorum

Kusura bakma sıktıysam birazcık traşlıyorum

Kulağın ağır işitiyordur iyi dinle yavaşlıyorum

Son nefesini İYİ kullan, ben daha yeni başlıyorum…

Eğmem boyun eğmem, kalbinde sevgin yoksa efendim diyemem

Etmem pes etmem ister söv ister hapset ben sesimi kesmem

Dönmem geri dönmem bu köy benim bu kent benim sana yar etmem

Korkmam karanlıktan içimde bir ümit yanar… Güneş tekrar doğana kadar

Bir annenin canını yakanı 70 cihan aklayamaz

Hakikat fay hattı gibidir kimse uzun saklayamaz

Özgürlüğümü de ormanlar gibi kundaklayamaz

Sakin ol şampiyon.

Kimse beni yasaklayamaz

Eğmem boyun eğmem, kalbinde sevgin yoksa efendim diyemem

Etmem pes etmem ister söv ister hapset ben sesimi kesmem

Dönmem geri dönmem bu köy benim bu kent benim sana yar etmem

Korkmam karanlıktan içimde bir ümit yanar… Güneş tekrar doğana kadar