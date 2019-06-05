İYİ Parti’nin Pendik’teki ‘demokrasi çadırı’na engel

İYİ Parti’nin İstanbul’un Pendik ilçesinde kurduğu ‘demokrasi çadırı’ kaymakamlık kararıyla polis ve zabıta ekiplerince kaldırılmak istendi. İYİ Parti Pendik İlçe Başkanı Süleyman Turan çadır için izin aldıklarını ve müdahalenin hukuksuz olduğunu söyledi.

Sözcü’den Turgay Saday’ın haberine göre, dün akşam (4 Haziran) saatlerinde kaldırılmak istenen çadırın yeri geçici olarak değiştirildi.

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Gerekli müracaat ve izinlerin 20 gün önce tamamlandığını, çadırın da 15 gün önce kurulduğunu kaydeden Turan, şunları söyledi: “Partililerimiz ve vatandaşlar Demokrasi Çadırı’nın kaldırılmasına tepki gösterdi. Ancak biz itidalli davranarak olayların büyümesine izin verilmemiştir. Tüm partilerin çadırının olduğu bölgeden İYİ Parti ‘demokrasi çadırı’nın yerinin değiştirilmek istenmesi anlaşılır gibi değildir. Bugüne kadar vatandaşlarımızın yoğun ilgisine mazhar olan partimize ve demokrasiye bu mübarek günde bu muameleyi yapanları kınıyoruz.”

İlçe Başkanımız Süleyman TURAN, İlçe Kaymakamımızla görüşmüş ve geçici olarak mutabakata varılmıştır.

Birkaç gün içerisinde kaymakamla yapılacak toplantı ile durum sonuçlandırılacaktır.

Çadırımız sökülerek biraz daha aşağı taşınmıştır. @iyiparti #PendikDemokrasiÇadırınaMüdahale pic.twitter.com/OstHEC1Arn — İYİ Parti Pendik İlçe Başkanlığı (@pendik_iyiparti) June 4, 2019

Durumun birkaç gün içerisinde kaymakamla yapılacak toplantıdan sonra netleşeceğini belirten ilçe başkanı, çadırın sökülerek biraz daha aşağı taşındığını ifade etti.