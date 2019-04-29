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Yaramazlara biraz batar!

İYİ Parti’nin kısıtlı seçmen itirazına ret: YSK araştırmaya devam edecek

İYİ Parti’nin, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 5 bin 315 kısıtlı seçmenin daha araştırılması yönündeki ara kararına itirazı reddedildi. Kısıtlı seçmenlere yönelik araştırma devam edecek.

Yeniçağ’ın haberine göre, İYİ Parti itirazın mazbata verildikten yedi gün sonra yapılması gerektiğini ancak AKP’nin geç kaldığını belirterek karara itiraz etmişti .

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Dilekçede, “AK Parti tarafından bugün tarihli verilen dilekçenin ekinde yer alan kişilerin araştırılması 298 sayılı kanunun 130. Maddesine aykırıdır” denilmiş ve araştırma kararının kaldırılması istenmişti.

YSK, 23 Nisan’daki kararında da İstanbul’da 41 bin 132 seçmenin araştırılmasına hükmetmişti.

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