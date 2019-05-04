İYİ Parti’nin aldığı seçimin iptali üzerine… Keskin’de koltuğa AKP’li kayyım oturdu

Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde İyi Parti’nin kazandığı seçimin iptal edilmesi nedeniyle boşalan belediye başkanlığı koltuğuna 24 Haziran’da AKP’nin milletvekili adayı olan bürokrat belediye başkanlığına kayyım olarak atandı.

YSK, Keskin’de İYİ Partili Necati Alsancak’ın AKP adayının altı oy önünde kazandığı seçimin 2 Haziran’da yenilenmesine karar vermişti.

Reklam

Sözcü’den Veli Toprak’ın haberine göre Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, seçime kadar belediye başkanlığına Vali Yardımcısı Osman Akbaş’ı kayyum olarak atadı.

Kayyumluk dördüncü işi

Akbaş, 24 Haziran’da AKP’den Afyon milletvekili aday adayı olmuştu. Akbaş halen vali yardımcılığının yanı sıra il özel idare sekreterliği ve Keskin kaymakamlığını da yürütüyor.

İYİ Parti Kırıkkale İl Başkanı Bülent Altınışık karara, “Valinin meclis üyelerinden birini başkan olarak ataması gerekirdi. AKP’den milletvekili aday adayı olmuş kişi, 30 gün sonra yapılacak seçimden sorumlu. Bu etik değil’‘ diyerek tepki gösterdi.