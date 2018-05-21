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Yaramazlara biraz batar!

İYİ Parti’nin İzmir adayı Özel’den istifa: Akşener için çalışmaya devam

İYİ Parti İzmir milletvekili adayı olan ve listede 1’inci bölge 5’inci sırada yer alan İYİ Parti Gençlik Kolları Kurucu Genel Başkanı Osman Ertürk Özel, adaylıktan istifa etti. Twitter’dan istifa ettiğini duyuran Özel, partisi için en üst gayretle çalışmaya devam edeceğini yazdı.

Fotoğraf: DHA

Özel “24 Haziran 2018 genel seçimlerinde partimiz listelerinde İzmir 1. bölge 5. sıra adayı olarak gösterilmiş bulunmaktayım. İlgili adaylıktan gördüğüm lüzum üzere istifa etmiş bulunuyorum. Partimizin başarısı ve Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener’in Cumhurbaşkanlığı adaylığı için en üstün gayretle çalışmaya devam edeceğim” diye yazdı.

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