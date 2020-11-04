İYİ Parti’nin enflasyon hesabı, TÜİK’in iki katı çıktı

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, ekim ayı enflasyonunu yüzde 4.8 olarak hesapladı.

Fotoğraf: DHA

TÜİK, ekimde yıllık enflasyonu yüzde 11.89, aylık enflasyonu ise yüzde 2.13 olarak hesaplamıştı.

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Dikbayır, 3 ve 30 Ekim’de, eşiyle market ve pazara giderek dört kişilik bir ailenin bir haftalık mutfak alışverişini yaptı.

Pazar alışverişinin 122 lira 50 kuruştan 124 lira 50 kuruşa, market alışverişinin ise 376 lira 77 kuruştan 398 lira 72 kuruşa yükseldiği görüldü.

İYİ Parti, videoyu şu sözlerle paylaştı: “TÜİK’e göre #DamadınEnflasyonu yüzde 2.13. Biz de pazara gittik, markete gittik, #MilletinEnflasyonu’nu yerinde ölçtük. Yüzde 4.8 yani 2 katından fazla çıktı… Hayallere mi inanacağız? Gerçeklerle mi yüzleşeceğiz?”