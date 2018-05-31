İYİ Parti’nin elindeki anket: İkinci tura kalan Akşener yüzde 54’le seçiliyor

İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, gelen son anketlere göre ikinci tura cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’in kalacağını ve ikinci turda Akşener’in yüzde 54 ile cumhurbaşkanı seçileceğini söyledi.

KRT yayınına katılan Çıray, partisinin de oyunun yüzde 18 ila yüzde 22 arasında olduğunu söyledi.

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Çıray şöyle konuştu: “Bize gelen son çalışmalara göre sayın Meral Akşener ikinci tura kalıyor ve sayın Akşener’in ikinci tura kalması halinde yüzde 54 oy alıyor, Cumhurbaşkanı seçiliyor. Bugün İyi Parti diye bir parti, Meral Akşener diye bir lider olmasaydı Türkiye ikinci turu konuşuyor olmayacaktı. Bu seçimler bir devrin sonu, yeni bir devrin başı olacak ve yenilik kadar güçlü bir şey yoktur. Parlamento seçimlerinde bize gelen sonuçlarda İyi Parti’nin oyları yüzde 18 ila 22 arasında. Burada kararsız oranları hala çok yüksek.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ikinci tura Akşener’in kalmasını istemediğini öne süren Çıray, AKP’ye oy veren merkez sağ seçmenin İnce’ye değil Akşener’e oy verebileceğini, bu nedenle AKP’nin İnce’yi değil Akşener’i gördüğünü savundu.