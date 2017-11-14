İYİ Parti’nin ekonomi kurmayı Yılmaz: 1930’ların büyüme modeline döneceğiz

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İYİ Parti kurucularından eski Merkez Bankası başkanı Durmuş Yılmaz, cari açığa dayalı büyüme sisteminin değiştirilmesi gerektiğini söyleyerek, nihai hedeflerinin 1930’ların büyüme modeline geçmek olduğunu kaydetti.

Yılmaz, “Bu iktidar 1930’larda o büyümeyi sağlayan kurumların hepsini bitirdi, arazilerini sattı, yani o fabrikaların hiçbiri kalmadı” dedi.

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Sözcü’den Özlem Gürses’e konuşan Durmuş Yılmaz, Türkiye’nin 2001 yılındaki ekonomik krizden önceki sürece benzer günlerden geçtiğini düşündüğünü söyledi.

Yılmaz bu düşüncesini şöyle açtı: “O dönemde de kamu maliyesi felçti, mali disiplin bozulmuştu, hesap kitap karmakarışıktı ve bütçenin içeriği çok fazla bilinmiyordu. Bugün de aynı koşullar oluşmuş durumda. Sayısız bütçe dışı harcama var ve hem miktarını hem de nereye gittiğini bilmiyoruz. Varlık Fonu böyle bir şey mesela… Derhal denetim ve kontrolün hakim olup Sayıştay’ın çalıştırılması gerekir.”

En yüksek sermaye birikimi

Cari açığa dayalı bir büyüme modeli olduğunu ve dolayısıyla büyümenin ithalata çok bağımlı olduğunu belirten eski Merkez Bankası başkanı, Türkiye ekonomisinde büyümeyi belirleyen en önemli kısıtlardan bir tanesinin yabancı sermayenin, özellikle de sıcak paranın ülkeye gelmesi ve cari açığı finanse etmesi olduğunu kaydetti.

“Bu olmazsa ithalat yapamayız, ara malı hammadde getirisi sağlanmayınca da yerli üretim olmaz” diyen Yılmaz şöyle devam etti: “Bizim bu modeli değiştirmemiz lazım. Bu akşamdan sabaha olacak bir iş değil. Ama nihai hedefimiz bu. Bakın, Türkiye başından beri en yüksek büyümeyi 1930’larda sağladı. Yapısal reformlar yapıldığı için ekonomiye toplumun tüm kesimlerinin iştirak etmesi mümkün oldu. Ve o dönemde biz ülkemizin gördüğü en yüksek sermaye birikimini gerçekleştirdik. Sümerbank o dönemde kuruldu, Etibank o dönemde kuruldu, demiryolları yapıldı, Beykoz Kundura Fabrikası, Demir Çelik Fabrikası, hepsi o dönemde yapıldı.”

Yılmaz kimdir?

Durmuş Yılmaz, 2006-2011 yılları arasında TCMB başkanlığı yaptı. Görevinden ayrıldıktan sonra cumhurbaşkanlığı ekonomi başdanışmanlığına getirilen Yılmaz, 2015’te MHP’den siyasete girdi. 7 Haziran seçimlerinde Uşak milletvekili seçildi. 1 Kasım 2015’teki erken genel seçimlerde tekrar milletvekili adayı olduysa da seçilemedi.

Yılmaz, siyasete Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti’de sürdürecek.